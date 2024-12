Kylian Mbappé va prendre la parole

Auteur d’un joli but avec le Real Madrid le week-end dernier face à Getafe (2-0), Kylian Mbappé s’est redonné un peu de confiance lui qui en manque terriblement sur ses dernières sorties. Il faut dire qu’entre son changement de club et d’environnement, mais aussi ses rendez-vous manqués avec l’équipe de France sur les deux dernières trêves internationales, son bras de fer avec le PSG sur ses derniers salaires impayés, et cette affaire de viol présumé en Suède où son nom aurait été cité, la charge mentale est lourde.

Il ne s’est d’ailleurs plus exprimé publiquement depuis le mois de septembre et la conférence de presse de veille de match entre la France et l’Italie, comptant pour la Ligue des Nations. Cette rencontre marquait d’ailleurs son retour au Parc des Princes après son départ du PSG, mais le capitaine des Bleus et l’ensemble de son équipe s’étaient manqués ce soir-là. Après trois mois de silence, l’attaquant de bientôt 26 ans (il les aura le 20 décembre prochain) va s’exprimer dans l’émission Clique de Canal+, dirigée par l’animateur Mouloud Achour. La diffusion se fera en clair ce dimanche 8 décembre à partir de 19h30.