DJ Snake félicite le PSG

Supporter connu du Paris Saint-Germain, DJ Snake s’est fendu d’un message d’amour envers son club de coeur et n’a pas manqué de féliciter les joueurs après la rencontre au micro de M6.

«C’est le plus beau soir de ma vie, on est fier d’eux, l’état d’esprit est incroyable et les petits princes sont devenus rois. On a souffert, mais on est resté fidèle à notre club et ce soir c’est une grande célébration et on est content», a-t-il déclaré.