PSG : Kylian Mbappé de retour à Rennes, Lionel Messi et Neymar présents contre Angers

Christophe Galtier pourra bientôt compter à nouveau sur tous les membres de la MNM. Nos confrères du Parisien expliquent ce lundi que Kylian Mbappé, qui avait eu droit à quelques jours de vacances après avoir fait son retour prématuré de la Coupe du Monde 2022 (KM7 avait filé sur la côte Est des États-Unis avant de séjourner au Maroc, le tout avec son ami et coéquipier Achraf Hakimi), devrait faire son retour sur les pelouses de Ligue 1 dimanche (20h45, 19e journée de Ligue 1), sur la pelouse du Stade Rennais. Tout comme Hakimi, suspendu pour la réception de l’Angers SCO, mercredi (21h).

Si le Bondynois est attendu en milieu de semaine au Camp des Loges, le champion du monde argentin, Lionel Messi, devrait lui bel et bien être titulaire contre Angers, au Parc des Princes. Et donc faire son grand retour après avoir remporté le Mondial au Qatar. Enfin, Neymar Jr, suspendu à Lens (1-3) et absent à Châteauroux (3-1), en Coupe de France, afin de soigner sa cheville droite (des soins prévus en amont), est réapparu ce lundi à l’entraînement collectif des Rouge et Bleu. Il devrait lui aussi être aligné aux côtés de Leo Messi face à la lanterne rouge de L1. En attendant le dernier membre du trio infernal.

