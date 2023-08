Le FC Barcelone et Jorge Mendes ont proposé Ansu Fati au PSG

Le Paris Saint-Germain a un appétit d’ogre et compte bien dynamiter encore un peu plus le marché des transferts. Les dirigeants du club parisien continuent d’ailleurs de s’activer en coulisses pour réaliser un mercato XXL en vue de la saison à venir. Et après les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Arnau Tenas, Gonçalo Ramos a débarqué lui aussi dans la capitale française en provenance du Benfica. L’international portugais vient donc renforcer le secteur offensif en perte de vitesse avec le départ de Lionel Messi et la mise en retrait de Kylian Mbappé.

Mais ce n’est pas tout puisque le Paris Saint-Germain ne compte pas en rester là. La direction des Rouge et Bleu espèrent encore finaliser plusieurs dossiers avant la fin de ce mercato estival. Parmi eux, on peut citer les noms d’Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola qui sont ciblés par l’état-major parisien, comme nous vous le révélions dernièrement. Et selon la presse espagnole, un autre joueur serait dans le viseur des dirigeants du PSG. Il s’agit d’Ansu Fati, l’ailier du FC Barcelone qui est dans une situation compliquée en Catalogne. Ce n’est plus un secret, son départ est espéré du côté des Blaugranas même si le joueur de 20 ans fait de la résistance.

Ansu Fati n’est plus du tout en odeur de sainteté, comme il pouvait l’être à ses débuts notamment, du côté du FC Barcelone. Son départ semble même inéluctable à cette heure malgré ses réticences à quitter le cocon barcelonais. Néanmoins, le club catalan aimerait profiter des relations de son influent agent, Jorge Mendes, avec le Paris Saint-Germain pour trouver une porte de sortie à un joueur considéré désormais comme indésirable en Catalogne. En effet, l’agent portugais a placé plusieurs de ses protégés au sein du club francilien, comme la septième et dernière recrue des Rouge et Bleu, Gonçalo Ramos. Il s’agirait d’en faire de même avec l’ailier espagnol.

Ce dossier s’annonce d’ores et déjà compliqué alors que le Paris Saint-Germain ne voit pas Ansu Fati comme une bonne opportunité pour cet été, comme le rapportent nos confrères de RMC Sport. Son profil ne ferait pas l’unanimité au sein du club parisien tandis que plusieurs autres pistes sont privilégiées à l’instar de celles menant à Ousmane Dembélé ou bien encore Bradley Barcola. Même si cette proposition ressemble bien à une technique des dirigeants du FC Barcelone pour faire perdre du temps à leurs homologues du PSG, il devrait encore y avoir du changement d’ici la fin de ce mercato estival, que ce soit en Catalogne ou à Paris…