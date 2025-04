Incidents en L1 : Philippe Diallo veut des sanctions exemplaires

Le dernier week-end a une nouvelle fois été marqué par des violences au sein du football français. À Saint-Étienne, un arbitre assistant a été victime d’un jet de projectile, entraînant l’interruption de la rencontre durant plusieurs minutes. À Brest, un groupe de supporters lensois a été victime d’un guet-apens de la part de certains fans brestois qui ont bloqué une route pendant une heure pour en découdre. Face à ces incidents, le président de la FFF, Philippe Diallo, a réclamé une grande sévérité dans les sanctions.

La suite après cette publicité

« Je suis à la fois choqué mais en rien fataliste. Je condamne tous ces actes de violence. Ceux de Brest relèvent de l’ordre public. Quant à ce qu’il s’est passé à Saint-Étienne et à Quevilly, j’apporte mon soutien total au corps arbitral. Au-delà de ces condamnations, je me félicite surtout que des individus ont été arrêtés. Si les faits sont avérés, la justice devra passer avec la plus grande fermeté. Il faut éradiquer de nos tribunes tous ces fauteurs de troubles. (…) Je n’ai pas tous les tenants et aboutissants dans ce dossier. Ce qui est sûr, c’est qu’on ne peut plus accepter ces comportements d’un autre âge. Vous l’avez vu, une dissolution a été prononcée récemment du côté du Paris FC. D’autres groupes de supporters sont 'en période d’observation’. Je salue cette mise sous surveillance. Il appartiendra à l’État de trancher et de dire si ces collectifs ont des comportements responsables. (…) L’axe principal, c’est la sanction individuelle. Mais il ne faut se fermer aucune porte, on l’a vu avec certaines dissolutions. Les supporters qui agissent de manière irresponsable doivent en subir les conséquences », a-t-il déclaré dans les colonnes du Parisien.