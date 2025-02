La Juventus Turin a déjà ciblé 4 noms pour remplacer Thiago Motta

Quel avenir pour Thiago Motta sur le banc de la Juventus Turin ? Pour l’heure difficile de le dire, mais l’ancien milieu de terrain du PSG est plus que jamais fragilisé. Après son élimination en Ligue des champions contre le PSV, la Vieille Dame est, en effet, une nouvelle tombée à la surprise générale en quart de finale de la Coupe d’Italie, mercredi soir, face à Empoli (1-1, 2-4 tab). Une désillusion qui n’a pas manqué de faire réagir la presse italienne et de placer l’Italien de 42 ans sur la sellette.

Arrivé sur le banc turinois en juillet dernier après une expérience plus qu’encourageante sur le banc de Bologne, l’architecte des Turinois ne parvient toujours pas à imposer sa patte sur le collectif des Bianconeri. Résultat, après 26 journées de Serie A, la Juventus Turin pointe à une décevante 4e place et compte d’ores et déjà 8 longueurs de retard sur l’Inter Milan. Un triste bilan (17 victoires, 16 nuls, 6 défaites en 39 matches toutes compétitions confondues) qui pourrait donc déboucher sur de grands changements…

Motta plus que jamais en danger !

Ces dernières heures, la Gazzetta dello Sport rappelait, à ce titre, que l’ex-joueur de l’Inter Milan allait désormais jouer sa survie dans les prochaines semaines, précisant qu’une quatrième place en championnat pourrait ne pas suffire. Une tendance qui se confirme plus que jamais en ce vendredi matin. Sur sa Une, Tuttosport va même plus loin, en introduisant de possibles successeurs au natif de São Bernardo do Campo. «Doutes sur Motta, quatre en lice», titre ainsi le journal.

Parmi les candidats en lice pour le futur banc de la Juventus, on retrouve notamment Antonio Conte, fin connaisseur de la Vecchia Signora. Mais ce n’est pas tout. Le média transalpin ajoute également trois autres noms, à savoir Igor Tudor, Gian Piero Gasperini, sur le départ du côté de l’Atalanta Bergame, et Roberto Mancini, qui a récemment avoué avoir fait une erreur en quittant la Nazionale en août 2023 pour prendre les commandes de l’Arabie saoudite, poste dont il a été licencié en octobre. Sous pression, Thiago Motta va, en attendant, tenter d’empocher les trois points à domicile, face à l’Hellas Vérone, le 3 mars prochain.