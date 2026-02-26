La grosse colère de Sébastien Pocognoli après PSG-Monaco

Hier soir, l’AS Monaco s’est de nouveau incliné face au Paris Saint-Germain en barrage retour de l’UEFA Champions League (2-2, 5-4 aux scores cumulés). Mais les hommes de Sébastien Pocognoli, de nouveau réduits à 10 après l’expulsion de Coulibaly (Golovin avait été exclu à l’aller, ndlr), n’ont pas démérité. Après la rencontre, le technicien belge n’a pas caché sa frustration, lui qui a adressé un tacle à l’arbitrage.

La suite après cette publicité

«Un carton avec un but immédiat. Pour moi, il n’est pas mérité. Je trouve qu’il est sévère, surtout que ses deux cartons se trouvent dans un laps de cinq minutes. Si l’arbitre le donne, il aurait aussi pu le donner à Hernandez. Coulibaly est un jeune joueur, Hernandez a gagné la Coupe du monde et c’est à lui qu’on dit de se calmer. Il y a deux poids, deux mesures. C’est arrivé trop souvent à Monaco. Il y a aussi un peu de colère.»