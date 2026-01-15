Real Madrid : le chambrage des fans d’Albacete à Arbeloa

Si le Real Madrid était au bord du gouffre hier, les supporters d’Albacete rayonnaient de bonheur. En effet, après l’élimination du Real Madrid face au 17e de deuxième division espagnole en Coupe du Roi (3-2), il fallait s’attendre à des scènes plutôt comiques. C’est bien ce qui s’est profilé au moment où les joueurs et le staff du club madrilène sont repartis du stade. Les fans de l’équipe adverse ont profité des courtes minutes qui s’offraient à eux pour tacler Alvaro Arbeloa lorsqu’il montait dans le bus, scandant « Xabi, Xabi, Xabi ! ». Synonyme de petite provocation, la scène assez hilarante a fait le tour des réseaux.

Pour sa première sur le banc de la Maison Blanche, Arbeloa a échoué. Sans de nombreux cadres face à Albacete, il a manqué son premier test. Les prochaines échéances seront cruciales s’il veut garder sa nouvelle place. Reste à savoir si la direction lui accordera du temps…