Barça : Fermín López vers une prolongation

Annoncé proche de Chelsea l’été dernier, le Barça a décidé d’anticiper pour sécuriser l’avenir de Fermín López, l’un des milieux les plus prometteurs de son effectif. Conscient du potentiel exceptionnel du joueur formé au club, le club catalan a entamé des discussions avec ses agents pour prolonger son contrat. Les premières négociations portent sur une augmentation salariale substantielle et une prolongation pouvant s’étendre de 2 ans, afin de garantir la stabilité d’un joueur considéré comme central dans le projet à moyen et long terme du Barça. Ce vendredi, une réunion importante s’est tenue entre la direction sportive et les représentants de Fermín, en présence du PDG du club selon Sport.

Sur le terrain, Fermín continue de briller et de confirmer son statut de joueur clé. Mercredi dernier, il a inscrit un doublé magistral en Ligue des Champions contre Prague. Sa vision du jeu, sa technique et sa capacité à se montrer décisif renforcent son rôle grandissant au Barça, où il aspire à devenir un pilier pour la prochaine décennie. Le club et le joueur partagent désormais un objectif commun : prolonger l’aventure ensemble et asseoir encore davantage sa place parmi les leaders de l’équipe.