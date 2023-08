Manchester United-Lens : les compositions officielles

C’est un match amical de prestige entre deux formations qui pourraient se retrouver en septembre pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Manchester United reçoit dans son antre d’Old Trafford le Racing Club de Lens (un match à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 13h45) avec l’envie de rassasier ses supporters en termes de beau jeu.

Erik ten Hag a couché un 4-2-3-1 dans lequel se trouve Raphaël Varane qui disputera donc une rencontre particulière contre son club formateur. Bruno Fernandes assurera le capitanat et le rôle de chef d’orchestre derrière un trio composé de Garnacho, Rashford et Antony. Dans le 3-5-2 de Franck Haise se trouve Diouf et Fulgini dans l’entrejeu avec Florian Sotoca en pointe.

Les compositions officielles :

Manchester United : Onana - Dalot, Varane, Martinez, Shaw - Casemiro, Mount - Antony, Fernandes, Garnacho - Rashford.

Lens : Samba - Medina, Danso, Gradit - Machado, Fulgini, Diouf, Thomasson, Abdul Samed, Frankowski - Sotoca