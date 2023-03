Bayern-PSG : Yann Sommer promet un cadeau à Matthijs de Ligt pour son sauvetage

Vainqueur du PSG ce mercredi en 1/8 de finale retour de Ligue des Champions (2-0, 3-0 score cumulé), le Bayern Munich a dans l’ensemble maîtrisé son sujet, même s’il s’est offert quelques frayeurs à l’image de Yann Sommer. Le portier suisse, étonnamment embarqué dans une série de dribbles en première mi-temps, a heureusement vu son défenseur Matthijs de Ligt limiter la casse grâce à un sauvetage sur sa ligne de but.

Après la rencontre, l’ancien gardien du Borussia Mönchengladbach a exprimé sa gratitude envers le Néerlandais, et lui a promis un joli présent : «Je laisserai un camion rempli de chocolat suisse devant sa porte !», a-t-il indiqué sur le ton de l’humour au micro de DAZN. Plus de peur que de mal pour le club bavarois, qui a finalement trouvé les ressources pour inscrire deux buts et décrocher sa qualification pour les 1/4 de finale de Ligue des Champions.

