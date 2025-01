PSG : Vitinha revient sur le départ de Kylian Mbappé

Actuellement en grande forme avec le Real Madrid depuis quelques matches, Kylian Mbappé (26 ans) retrouve peu à peu son meilleur niveau en ce début d’année. Mais l’international français fait toujours parler du côté de son ancien club, le Paris Saint-Germain. Dans un entretien accordé au Times, Vitinha (24 ans), son ex-coéquipier, est d’ailleurs revenu sur son départ et a évoqué le nouveau projet du club francilien.

«Nous n’avons aucun problème à en parler. Kylian est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur. Nous savions que ce serait difficile. On ne peut pas le remplacer directement. Mais on le remplace par l’équipe. C’est ce que nous avons fait. Mais cela prend du temps. Je pense que nous sommes collectivement meilleurs et nous l’avons déjà montré. Parfois, les buts ne viennent pas, mais nous avons beaucoup d’excellents attaquants», a expliqué le milieu de terrain portugais.