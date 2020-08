Rennes, Lille : Steven Gerrard en dit plus sur la situation d'Alfredo Morelos

A la veille de la rencontre opposant ses Rangers à St Johnstone, comptant pour la 3e journée de Premiership, Steven Gerrard est venu évoquer divers sujets en conférence de presse, dont la situation de son attaquant, Alfredo Morelos.

En attente d'une nouvelle offre de la part du LOSC (les Rangers réclament 20 millions d'euros) et alors que, selon nos informations, le Stade Rennais, Sassuolo, Séville et Brighton sont intéressés par l'attaquant colombien de 24 ans, le coach de Glasgow semble lui confiant. «Morelos est à 100% un joueur des Rangers, vous pourrez l'observer vous-même lors de sa prochaine performance, puisqu'il sera dans l'équipe pour le match de demain», a déclaré Stevie G.

