Le LOSC concurrencé dans le dossier Alfredo Morelos

Il y a une dizaine de jours, l'annonce avait fait grand bruit. Le LOSC avait trouvé un accord avec le serial buteur des Glasgow Rangers Alfredo Morelos. Mais si l'international colombien (7 sélections - 1 but) était d'accord avec le club nordiste pour un contrat de 4 ans, ce dernier devait s'entendre avec son homologue écossais. Oui, mais voilà, l'offre de 15 M€ + 2 M€ de bonus proposée alors par la formation présidée par Gérard Lopez n'a pas convaincu les Rangers.

Aujourd'hui, si l'expérimenté buteur turc Burak Yilmaz a rejoint le Domaine de Luchin, il est pour l'instant bien seul à la pointe de l'attaque puisque Loïc Rémy (parti libre) et surtout Victor Osimhen (vendu à prix d'or au Napoli) ont quitté Lille. Si l'arrivée de Jonathan David est toujours espérée, celle d'Alfredo Morelos l'est tout autant. Mais pour le moment, aucune nouvelle offre n'a été transmise par le LOSC au club de Glasgow. L'idée d'en formuler une nouvelle a germé dans la tête de Luis Campos, mais les deux parties jouent le statu quo.

Sassuolo, Séville et Brighton à l'affût

Une situation qui n'inquiète guère les Rangers, qui connaissent la valeur et la cote du joueur sur le marché des transferts, par ailleurs sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club écossais. Pisté par de nombreux clubs européens par le passé, Morelos a vu deux courtisans revenir très sérieusement aux nouvelles. Selon nos informations, Sassuolo (qui a pris quelques renseignements), mais surtout Brighton et le FC Séville ont noué quelques contacts appuyés avec l'entourage du joueur sans que cela ne se manifeste par une offre ferme.

Pour éviter de se faire souffler Morelos (56 buts en 118 matches avec les Glasgow Rangers), le LOSC va donc devoir faire vite et soumettre une nouvelle offre aux Glasgow Rangers (qui réclame 20 M€ pour le libérer), sous peine de voir filer l'attaquant colombien, pourtant plus que jamais intéressé à l'idée d'évoluer dans un club tremplin tel que Lille. Il faut dire que le passage éclair de Victor Osimhen à Lille a marqué les esprits et a surtout permis au buteur nigérian de signer au Napoli, lui permettant de signer un formidable contrat... De quoi forcément donner des idées à Alfredo Morelos et son entourage.