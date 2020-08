Burak Yilmaz débarque au LOSC !

La suite après cette publicité

Le LOSC est d'attaque. Cet été, les pensionnaires du stade Pierre Mauroy doivent absolument se renforcer devant puisqu'ils ne compteront plus sur Victor Osimhen et Loïc Rémy. Deux éléments aux profils différents mais importants pour Christophe Galtier. Concernant Rémy, âgé de 33 ans, au-delà de ses qualités et de ses buts, il apportait de l'expérience sur le terrain et dans un vestiaire nordiste jeune. Mais le footballeur en fin de contrat, auquel les Dogues ont offert un contrat, a annoncé son départ surprise. Le club présidé par Gérard Lopez s'est donc mis en quête de son remplaçant.

Le nom d'Islam Slimani (32 ans), que Leicester est prêt à laisser filer pour 10 millions d'euros, a circulé. Ensuite, la piste menant à Burak Yilmaz a été avancée par la presse turque. Celle-ci faisait d'ailleurs état de discussions avancées entre Luis Campos, qui se serait rendu à Istanbul pour rencontrer l'attaquant âgé de 35 ans (14 buts en 26 journées cette saison) et en fin de contrat en 2021. Il fallait aussi s'entendre avec Besiktas, qui échangeait en parallèle avec la Fiorentina et Lecce. Mais finalement, le LOSC a eu le dernier mot sur ce dossier.

En effet, Lille vient d'annoncer l'arrivée de Burak Yilmaz. «Le LOSC est fier d’accueillir aujourd’hui en ses rangs l’international turc Burak Yılmaz (35 ans). L’expérimenté et prolifique attaquant, idole du football turc, a paraphé un contrat de deux saisons avec le club lillois.». Le joueur aux 59 sélections (24 buts) va donc découvrir la Ligue 1 au sein d'une écurie, qui active décidément la filière turque ces dernières saisons puisque Yusuf Yazici et Zeki Çelik ont notamment été recrutés.