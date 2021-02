Ajax-LOSC : la réaction à chaud de Jérémy Pied

Battu par l'Ajax Amsterdam (2-1, 16e de finale retour de Ligue Europa), Lille dit adieu à l'Europe. Jérémy Pied, entré en jeu à la place de Zeki Celik à l'heure de jeu, n'a pas caché sa frustration au sortir de la pelouse, au micro de RMC Sport.

La suite après cette publicité

«Il y avait de quoi faire. On voulait éviter les regrets, on voulait beaucoup plus jouer qu'à l'aller, se libérer. Mais ils ont ouvert le score. On a poussé, on a fait le maximum, ça n’a pas suffi, mais ça ne s’est pas joué à grand-chose. Il faut savoir marquer, on est revenu, on a poussé, mais l’Ajax était plus fort sur ces deux confrontations. Il y a un peu de frustration puisqu'on s'est créé beaucoup d’occasions. Maintenant, il faut remettre ça en championnat et on va faire le maximum pour continuer la bonne série en L1», a-t-il glissé.