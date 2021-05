Le Real Madrid pense à Lautaro Martinez en cas d’échec dans le dossier Haaland

La suite après cette publicité

Le Real Madrid est une institution en chantier et les travaux ont commencé depuis plusieurs semaines déjà. Si le club madrilène travaille sur les possibles signatures de Kylian Mbappé et de Erling Haaland, les dirigeants de la Casa Blanca auraient même un plan B au cas où le Norvégien ne pourrait pas venir.

Selon Deportes Cuatro, le club merengue discuterait déjà avec Lautaro Martinez. Alors que les finances de l’Inter sont en difficultés, une vente de l’avant-centre argentin pourrait être une solution. Cette piste apparaît comme plus faisable et moins coûteuse pour le Real, qui signerait alors un jeune joueur de 23 ans déjà très performant, et qui réalise une super saison avec le club champion d’Italie (18 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues).