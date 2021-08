PSG : les premières images de Lionel Messi à l'entraînement

Après une journée de mercredi consacré à sa présentation officielle et à d’autres opérations médiatiques, Lionel Messi a effectué ce jeudi ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs parisiennes. Présent au Centre Ooredoo, la Pulga a ainsi participé à sa première séance d'entrainement avec le PSG dans une ambiance détendue. L'occasion également pour le natif de Rosario de rencontrer ses nouveaux coéquipiers et de retrouver un certain Neymar.

