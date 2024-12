La grosse mise au point de Kylian Mbappé sur l’Équipe de France et Didier Deschamps

Il était attendu, et il n’a pas usé de faux-fuyants. Au cours d’un long entretien accordé à Clique ce dimanche, Kylian Mbappé a passé en revue son actualité des derniers mois. De sa fin d’aventure tumultueuse à Paris, en passant par la pression et les critiques à son égard, ses débuts compliqués à Madrid, mais aussi ses récentes brouilles en Equipe de France… Visage des Bleus depuis 2017 (86 matchs, 48 buts), Mbappé est désormais le capitaine de la sélection nationale après avoir remporté la Coupe du Monde 2018, la Ligue des nations et avoir disputé une finale malheureuse à la Coupe du Monde 2022. Mais ces derniers mois ont été compliqués aussi avec la France. Après un Euro 2024 raté sur le plan individuel, le désormais joueur du Real Madrid a connu des dernières mouvementées.

Mbappé n’oublie pas les Bleus

Entre une trêve anecdotique en septembre marquée par des supposées brouilles internes et deux absences de la liste en octobre puis novembre, Kylian Mbappé a d’abord dû enterrer les rumeurs sur son manque d’envie ou d’engagement : «L’Equipe de France a toujours été le plus grand grade du football, c’est la sélection. J’ai toujours dit qu’il n’y avait rien de plus important. Mon amour de l’équipe de France n’a pas bougé. C’est la Nation, c’est le pays. Oui, ça me manque, parce que ça fait longtemps que je n’y ai pas été. Il s’est passé pas mal de choses. En septembre, j’y suis allé, j’ai eu une discussion avec le coach, j’ai demandé de ne pas y aller. Je venais d’arriver à Madrid. J’étais dans une maison qui n’était pas la même. Mentalement, je n’étais pas dans un état d’esprit où j’étais à 100%. J’ai toujours dit que l’Equipe de France n’appartenait à personne», a-t-il déclaré.

Ainsi, le natif de Bondy préfère être présent s’il est en pleine possession de ses moyens. Néanmoins, en ce qui concerne la trêve de novembre, Kylian Mbappé reconnaît avoir été surpris de ne pas être appelé par Didier Deschamps : «J’avais eu des vacances super courtes. J’ai eu ma présentation à Madrid, j’ai eu 10/15 jours de vacances. Le coach a dit qu’il voulait voir de nouveaux joueurs. Donc pas de casse-tête. Il a insisté pour que je vienne, ça ne s’est pas très bien passé. Mais ça reste l’équipe de France. Après en octobre, j’étais blessé. Moi, je n’étais pas dans ces discussions, ils parlaient entre staffs. Il m’a dit que c’était mieux qu’il ne me prenne pas. Ensuite, il y a eu novembre. Mais je ne peux pas dire. C’est une décision du coach, je me range derrière lui. Je respecte sa décision. C’est lui le boss. Je voulais y aller, mais je ne peux pas dire pourquoi je n’ai pas été appelé».

Son avis sur le brassard en Bleus

Après les retraites successives de Hugo Lloris et Raphaël Varane, le brassard de capitaine a été un temps vacant. Après de longues semaines de réflexion, c’est finalement Kylian Mbappé qui avait été choisi, au détriment par Antoine Griezmann, plus expérimenté en sélection. L’attaquant tricolore a parlé de la pression d’être capitaine, lui qui a un caractère bien différent de son prédécesseur : «Je n’ai pas le même brassard qu’Hugo. Moi, on me demande beaucoup de choses. C’est une responsabilité. On me demande un autre métier par rapport à Hugo. J’étais là, je voyais bien. Griezmann était parfaitement légitime. Le coach m’a dit: ça te ferait quoi d’être capitaine de l’équipe de France. Ce serait un honneur. J’aurais rien retourné s’il ne me l’avait donné. En équipe de France, j’étais toujours tout pardonné. On a menti à mon sujet».

Il a poursuivi sur l’échec de l’Euro 2021, au cours duquel Kylian Mbappé et les Bleus se sont fait sortir par la Suisse en 8e de finale : «A l’Euro 2021, on a menti du premier au dernier jour, on m’a traité de singe, on m’a mis sur le dos la responsabilité de certains échecs. Mais c’est l’équipe de France, j’ai toujours tout donné. Tu sers ton pays, point. Des fois, c’est écrire pour écrire, parler pour parler, pour te faire du mal. Donc tu l’acceptes, sinon tu peux être malheureux. J’ai toujours mis l’équipe de France au plus haut. j’ai tout fait pour représenter du mieux possible. J’ai donné mon nez. Et les gens te disent qu’il s’en fout de l’équipe de France. Ouais, je me concentre sur le Real mais je n’ai jamais abandonné l’équipe de France».

Retour sur l’affaire du droit à l’image

Autre sujet un peu plus ancien, celui des droits à l’image. À l’époque, Kylian Mbappé avait entamé un véritable bras de fer avec la FFF : «ça a détruit des gens que je connais (les paris sportifs). Quand j’ai fait ça (de s’y opposer), on l’a fait pour les droits d’image, je m’étais fait taper dessus parce que les gens se sont d’abord dit "Kylian veut de l’argent". Sauf que j’ai touché 0 euro depuis ma première sélection, ça ne me rapporte rien les Bleus financièrement, je suis même à perte vu que maintenant que je suis à Madrid, je dois prendre l’avion pour aller en France (rires). Et ensuite, ils ont compris que c’était une démarche collective, je suis allé au feu pour les gars, j’ai dit "ne vous inquiétez pas, moi je peux aller au feu, j’ai le gilet, je vais réussir". Je disais "je ne vais pas le faire le shooting moi, allez-y vous"». Pour rappel, Kylian Mbappé avait refusé de prendre part à la séance photo prévue suite à des désaccords profonds autour des choix des sponsors et autres. Ce qu’il a aussi expliqué en profondeur.

«En fait, on n’était pas d’accord sur la charte des droits à l’image : la malbouffe, la promotion des paris sportifs, on est l’équipe de France, on inspire… Certains de nous viennent de quartiers où ça détruit un nombre de gens incalculable. J’ai donc dit à ma mère "je n’y vais pas (au shooting)". Le président Le Graët m’avait appelé dans ma chambre, je lui ai dit “président, j’ai beaucoup de respect pour vous, mais gardez votre salive, je ne vais pas sortir, sauf pour l’entraînement”. J’avais prévenu le coach la veille, j’ai dit que je n’irais pas et que s’il voulait faire fuiter, il pouvait. Le coach a compris (…) Au final, on a changé la charte, ça se passe bien, même la fédération est contente désormais ». Malgré tous ces sujets à discussions, l’attaquant de 25 ans a toujours de gros objectifs avec les Bleus : «A l’Euro, j’ai pété mon nez, j’étais fatigué. J’ai voulu rester parce que tu donnes tout pour l’équipe de France. Mais c’était épuisant. Je suis parti en vacances direct. Je n’ai pas attendu. Le temps était déjà compté parce que j’avais ma présentation à Madrid. Et après, je suis parti en vacances. Je vais rejouer la Coupe du monde, c’est la compétition du football. Pour l’instant, on a fait deux finales, une ne sert à rien. Il faut remettre de l’ordre. C’est un peu compliqué en sélection mais on a toujours su se remettre à l’endroit. Si j’arrive à ramener deux étoiles sur trois… C’est pas mal».