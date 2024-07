Revivez la victoire de l’OM face à Pau

Pour son troisième match de préparation, l’OM reçoit le FC Pau au centre Robert Louis-Dreyfus ce samedi à 18h au centre Robert Louis-Dreyfus. Après une défaite et une victoire respectivement face à Nîmes et Toulon, l’OM de De Zerbi se met en place doucement mais sûrement avec les principes tactiques de l’entraîneur italien déjà bien présents. Au terme d’un match maîtrisé, les Marseillais se sont imposés 3-0 grâce à des buts de Greenwood, Luis Henrique et Bakola.

Merci de nous avoir suivi !

Merci d’avoir été avec nous pour suivre ce match amical entre l’OM et Pau ! Rendez-vous à 21h pour suivre le match de la France face à la Guinée pour les Jeux Olympiques ! Bonne soirée

C’est terminé entre l’OM et Pau

Victoire de l’OM pour ce troisième match de préparation grâce à des buts de Greenwood, Henrique et Bakola. Un match largement maîtrisé par les joueurs de De Zerbi.

89e / Bakola creuse l’écart grâce à Bakola !

La jeunesse au pouvoir sur ce "ème but avec un débordement de Ben Seghir sur le côté gauche pour servir Bakola en retrait. Le jeune milieu contrôle et conclue du pied droit.

87e : Corner joué rapidement à deux pour l’OM mais c’est mal négocié et renvoyé par la défense paloise.

86e / Bon repli défensif d’Abdallah sur une transition pour Pau. L’ailier prend le dessus dans son duel.

84e / Ben Seghir tente de faire des différences sur son côté gauche mais il est repris par la défense adverse. Rapidement entouré par des Palois.

82e / Nouveaux changements pour De Zerbi; Lafont et Bakola prennent les places de Kondogbia et Ounahi.

80e / Double changement pour l’OM : Ben Seghir et Sellami remplacent respectivement Harit et Luis Henrique.

79e / Kondogbia tente un décalage avec Ounahi dans l’axe mais bonne intervention défensive de Pau.

77e / Le rythme a nettement baissé depuis le deuxième but des Phocéens. Les joueurs de De Zerbi tentent de gérer le score et de contrôler le ballon.

76e / Corner pour Pau après une tentative contrée en dehors de la surface.

73e / Changement pour l’OM, Abdallah remplace Greenwood sur l’aile droite.

72e : Perte de balle au milieu de terrain qui lance un contre pour Pau mais bon repli défensif des Olympiens pour renvoyer le ballon.

70e / Le jeu reprend avec le ballon dans les pieds de Blanco qui peut relancer.

70e / Nouvelle pause fraîcheur pour les deux équipes.

69e / Faute au milieu de terrain sur Merlin.

64e / Luis Henrique fait le break !

Sur la relance olympienne, Harit est trouvé plein axe et élimine son adversaire sur son contrôle, il décale ensuite Henrique sur le côté gauche. Le Brésilien défie son vis-à-vis, repique dans l’axe et frappe du droit pour tromper Kamara ! 2-0 pour l’OM.

63e / Bonne couverture de Lirola sur un long ballon envoyé dans son dos. Les Olympiens repartent à l’attaque toujours avec les mêmes intentions.

58e / Lirola remplace Meîté au poste de défenseur droit.

58e / Ounahi lance Luis Henrique dans la profondeur mais le Brésilien est hors-jeu.

57e / Toujours beaucoup de ballons touchés par les milieux de terrains et les défenseurs en attendant de trouver la faille dans la bloc adverse.

55e / Le face à face raté pour Harit !

Encore une bonne combinaison entre Greenwood et Harit, l’Anglais envoie le Marocain face au gardien mais le Marseillais le Palois détourner sa frappe !

52e / Coup-franc joué rapidement, centre de Merlin vers Balerdi qui place sa tête mais c’est mal assuré et ça n’inquiète pas Kamara.

51e / Beaucoup de tensions dans ce match. Balerdi s’énerve auprès de ses adversaires à la suite d’une faute sur Meïté. Coup-franc à suivre pour l’OM sur le côté droit.

50e / Quelle occasion pour l’OM !

Débordement de Luis Henrique sur le côté gauche pour un centre au second poteau. Greenwood contrôle puis envoie un coup du sombrero par dessus son adversaire pour centrer ensuite. Le ballon revient sur Henrique qui sert Sternal devant le but vide mais le jeune olympien rate la cage ! Heureusement pour lui Henrique avait été signalé hors-jeu.

46e / Le scénario est le même que sur les autres matchs amicaux et que la première période, l’OM s’installe dans le camp adverse et tente d’aspirer l’adversaire par des passes courtes pour se projeter ensuite.

45e / À noter le seul changement pour De Zerbi, Sternal a pris la place de Moumbagna devant.

C’est reparti à Marseille, coup d’envoi de la seconde mi-temps

Mi-temps

C’est la pause à Marseille, 1-0 pour les Olympiens grâce à Greenwood. Une première période globalement maîtrisée par les joueurs de De Zerbi qui font face à un bloc bien compact.

45e / L’arbitre a décidé de distribuer les cartons pour ce match. Cette fois-ci c’est pour Kondogbia qui arrête irrégulièrement une transition pour Pau.

44e / Merlin se projette dans la surface, est trouvé par un balon piqué e centre mais la défense paloise renvoie le ballon.

39e / Grosse échauffourée entre Meïté et Obiang ! Le défenseur olympien réagit mal à un contact puis s’en prend à son adversaire avant que tous les joueurs et même d’autres personnes n’interviennent ! Les choses finissent par se calmer avec un carton jaune pour Meïté notamment.

37e / Le tir de Greenwood au-dessus !

Bon mouvement avec Harit trouvé dans la profondeur par l’Anglais, centre en retrait du numéro 11 marseillais qui est renvoyé. Le ballon revient dans les pieds de Greenwood qui frappe du gauche mais c’est au-dessus !

36e / Carton jaune pour Kouassi et Gaspar pour contestation.

35e / Ounahi cherche Moumbagna par un centre dans la surface, la défense renvoie le ballon de la tête.

34e / Greenwood est trouvé au second poteau et tente de remiser vers un partenaire mais la défense intercepte le ballon.

31e / Greenwood ouvre le score pour l’OM !

Harit est trouvé seul dans la surface mais temporise pour servir Ounahi qui frappe du droit en une touche. C’est repoussé par Kamara et le ballon revient dans les pieds de Greenwood qui feinte à plusieurs reprises avant de frappe du gauche et de tromper le portier de Pau. Sa frappe est déviée.

28e : Kondogbia essaie de changer le jeu en une touche de balle d’Ounahi vers Greenwood mais il se rate complètement. Mboup part tout seul en contre en se débarrassant de Meïté puis en tentant sa chance en dehors de la surface mais c’est à côté.

26e / Le corner est dégagé du poing par Kamara, le ballon revient sur Ounahi qui pense gagner un nouveau corner mais l’arbitre donne un 6m.

25e / Corner obtenu par Luis Henrique après un débordement du Brésilien.

25e / Harit est trouvé dans la surface après un bon mouvement mais il tarde trop à frapper et est repris par la défense paloise.

24e / On repart sur les mêmes bases avec de longues séquences de conservation pour trouver les décalages.

23e / Le jeu reprend avec une touche pour Pau dans leur camp.

23e / Pause fraîcheur pour les deux équipes.

22e La frappe pied droit de Greenwood !

Première grosse occasion pour l’OM avec Greenwood dans la surface qui déborde puis frappe du pied droit mais c’est renvoyé par Kamara !

21e : Moumbagna obtient un bon coup-franc plein axe après un bon pressing du Camerounais précédé par Harit.

20e / L’Ivoirien se relève et peut continuer à jouer. Le jeu reprend.

19e : Alors que Meïté est au sol, il est touché à la cheville. Lirola enfile ses crampons pour peut-être le remplacer.

18e / Lente circulation du ballon de la part des Marseillais qui cherchent à attirer les Palois pour se projeter ensuite dans leur dos.

16e / Balerdi essaie de faire parler son jeu long pour aller trouver Lus Henrique, c’est trop imprécis pour le Brésilien.

15e / Njoh est cherché dans la profondeur mais bonne interception de Meïté.

13e / L’OM prend son temps pour construire les actions avec un bloc assez resserré pour créer les décalages dans l’axe. Ces décalages sont difficiles à trouver tout de même pour aller se procurer des occasions.

8e / Faris Moumbagna est cherché dans le dos de la défense mais c’est trop long.

7e / Bon ballon de Njox dans la profondeur pour Mboup qui trompe Blanco mais l’attaquant est signalé hors-jeu.

6e / Deuxième corner de suite, c’est rappé par Harit mais dégagé par la défense de Pau. Le ballon revient dans les pieds d’Harit qui déborde puis centre fort du gauche… le Marocain dévisse sa frappe.

5e / Premier corner pour l’oM après un débordement de Luis henrique, son centre est repoussé.

2e / L’OM s’installe déjà dans le camp adverse avec merlin qui intègre le milieu de terrain avec Kondogbia.

1re/ Première grosse occasion pour Pau

Premières sueurs froides pour l’OM avec Njoh qui est trouvé côté gauche, il repique dans l’axe et enroule sa frappe… ça passe juste au-dessus.

C’est parti entre l’OM et Pau !

17h35 / Le onze du FC Pau

Pour affronter l’OM, le Pau jouera en 4-3-3.

17h30 / Le onze de l’OM

Aucun changement par rapport au match face à Toulon pour De Zerbi. De droite à gauche en défense, Meïté, Balerdi, Brassier et Merlin qui intègrera le milieu de terrain lors des phases de conservation. Kondogbia, Ounahi et Harit composent le milieu de terrain. Puis Greenwood et Luis Henrique sur les ailes avec Moumbagna à la pointe de l’attaque.

17h / Bienvenue au centre Robert Louis-Dreyfus

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct la rencontre amicale opposant l’Olympique de Marseille au FC Pau au centre Robert Louis-Dreyfus. Le coup d’envoi est prévu à 18h.