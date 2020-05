Le Toulouse FC en négociations exclusives avec un fonds d'investissements américain

La semaine passée, La Dépêche du Midi avançait qu’Olivier Létang, accompagné d’investisseurs, avait apporté des garanties financières à Olivier Sadran dans l'optique d'un rachat du Toulouse Football Club. Une rumeur qui succédait à celle concernant des discussions entre le fonds d’investissement sino-américain NewCity Capital et le patron du Téfécé. Mais aucune des deux pistes n'avait abouti et Olivier Sadran restait à l'écoute de proposition. Le propriétaire du TFC n'aura pas eu à attendre très longtemps, puisque le club vient de publier un communiquer annonçant que «le Toulouse Football Club et RedBird Capital Partners sont entrés dans une période de négociations exclusives afin de finaliser la vente de 85% du club».

À la tête du club depuis 2001, Olivier Sadran a exprimé sa confiance envers le fonds d'investissements américain et expliqué vouloir conserver des parts dans le club de sa ville. «Je suis convaincu que RedBird Capital Partners dispose des compétences et des ressources nécessaires pour permettre au Toulouse Football Club de revenir dans l'élite du football français tout en respectant nos valeurs de citoyenneté et d’implication dans le tissu économique local. J’ai à coeur de conserver une participation minoritaire, car je suis toulousain de naissance et à ce titre je me sens responsable du Toulouse Football Club qui pourra toujours compter sur ma passion et mon soutien.»

Un habitué des sports américains pour redorer le blason toulousain

De son côté, Gerry Cardinale, fondateur et Associé-gérant de RedBird Capital Partners, a officialisé les négociations, en vue d'un futur achat. «Nous confirmons être en négociations exclusives avec Olivier Sadran en vue d’une acquisition majoritaire du Toulouse Football Club. RedBird a vingt ans d'expérience en matière de partenariat avec des équipes et des ligues sportives emblématiques pour créer des entreprises de sport et de divertissement très performantes. Nous sommes impatients de finaliser notre partenariat avec Olivier et de positionner le Toulouse FC sur la voie du succès à l'avenir.»

Le communiqué précise que parmi les partenaires d'investissement de RedBird figurent les Yankees de New York, la Ligue nationale de football ("NFL"), les Cowboys de Dallas et plusieurs associations de joueurs de la NFL, la Major League Baseball, la Major League Soccer, l'équipe nationale féminine de football des États-Unis et la Women's National Basketball Association. Fondée par Gerald Cardinale, ancien Associé de Goldman Sachs, connu du public pour sa fabrication de produits dérivés financiers pendant la crise des subprimes et la crise de la dette grecque, qui ont contribué à la crise financière de 2007 à 2011, RedBird gère plus de 3 milliards de dollars de capitaux propres.