Monaco-Montpellier : les compositions officielles !

Monaco (12e) accueille Montpellier (13e) pour le compte de la 11e journée (une rencontre à suivre sur FM à partir de 17h). Avec l'objectif commun de réintégrer la première partie de tableau. Les Asémistes restent sur un revers en championnat face à l'OL, mais ont ramené un précieux succès d'Eindhoven, en Ligue Europa, ce jeudi. En face, le MHSC s'avance avec l'ambition d'enchaîner après son succès face à Lens, le week-end dernier.

Pour ce match, Niko Kovac ne manque pas à sa réputation. Il fait tourner son effectif. Aguilar, Maripan et Pavlovic forment la défense à trois. Auteur d'une belle entrée face au PSV, Diop est de retour comme titulaire dans un milieu où évoluent Gelson, Volland et Caio Henrique, le doseur merveilleux. Ben Yedder est en pointe. En face, Olivier Dall'Oglio choisit de faire confiance à un 4-2-3-1. Expulsé face à Lens, Jordan Ferri est suspendu et laisse sa place à Léo Leroy dans l'entrejeu. Retour de Valère Germain sur les terres de ses premiers exploits.

Les compositions officielles :

Monaco : Nübel - Aguilar, Maripan, Pavlovic - Tchouaméni, Matazo - Gelson, Volland, Diop, Caio Henrique - Ben Yedder

Montpellier : Omlin - Sambia, Estève, Sakho, Cozza - Leroy, Chotard - Mollet, Savanier, Mavididi - Germain

