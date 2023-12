Dimitri Payet revient sur son douloureux départ de l’OM

C’est une grande page qui s’était tournée le 21 juillet dernier : lors d’une conférence de presse en compagnie de Pablo Longoria, Dimitri Payet (36 ans) a annoncé son départ de l’Olympique de Marseille, dont il a défendu le maillot à 326 reprises (78 buts, 95 passes décisives). Une histoire d’amour entre le finaliste de l’Euro 2016 et les supporters olympiens, dont il est devenu le chouchou durant ses huit saisons dans la Canebière, entresemées par un passage en Premier League avec West Ham entre 2015 et 2017.

Et dans un entretien accordé à Téléfoot, le milieu offensif français, désormais numéro 10 de Vasco de Gama, est revenu sur sa douloureuse décision de mettre fin à son aventure dans les Bouches-du-Rhône avant de rejoindre la Série A brésilienne, où il a déjà trouvé le chemin des filets à 2 reprises et délivré une offrande. «C’était pas ému là… (rires) C’est sorti, je voulais éviter mais… Généralement, quand on est amoureux et que la séparation est brutale, ça fait mal… Voilà pourquoi les larmes ont coulé», a déclaré l’international tricolore (38 sélections, 8 buts) dans un teasing de l’entretien, dont la version complète sera diffusée ce dimanche.