Manchester City prépare un transfert à 100 M€

Le 28 octobre dernier, Rodri a été sacré Ballon d’Or 2024. Un triomphe pour l’Espagnol, véritable joueur de l’ombre, mais pièce maîtresse de la Roja et de Manchester City. Un club qu’il espère retrouver au plus vite. « Mon objectif est de revenir cette saison. Je pense qu’en termes de mentalité, ce sera positif pour moi de ne pas dire adieu à la saison. Je ne sais pas quand… mon objectif est de six, sept mois, mais les physiothérapeutes me dirigeront », avait-il expliqué il y a quelques jours. Un message d’espoir de la part du milieu de terrain, blessé quelques semaines plus tôt lors du choc de Premier League face à Arsenal le 22 septembre dernier (2-2). Les Skyblues avaient rapidement publié un communiqué de presse pour annoncer la mauvaise nouvelle.

« Le Manchester City FC peut confirmer que Rodri a subi une blessure ligamentaire au genou droit. La blessure a été subie lors de la première mi-temps du match nul 2-2 de ce week-end contre Arsenal en Premier League. Le milieu de terrain s’est rendu en Espagne cette semaine pour consulter un spécialiste, après des tests initiaux à Manchester. L’évaluation se poursuit pour déterminer l’étendue complète de la blessure et le pronostic attendu. Tout le monde au club lui souhaite un prompt rétablissement et nous vous apporterons des mises à jour régulières concernant sa rééducation. » Depuis la blessure de Rodri, les champions d’Angleterre, qui ont eu d’autres joueurs touchés physiquement, se sont effondrés.

Guardiola a fait de Bruno Guimarães sa priorité

Sur les 15 rencontres qu’ils ont jouées, ils en ont perdu 6. Ils en ont gagné 7 et ils ont fait 2 nuls. Si Pep Guardiola a tenté des choses pour remplacer Rodri par Mateo Kovacic ou Matheus Nunes, il s’est vite rendu compte qu’il n’a pas un joueur sous ses ordres capables de compenser comme il le souhaite l’absence de l’Espagnol. Le mercato peut donc lui permettre de rectifier le tir. Et d’après le Daily Mail, le technicien catalan et les pensionnaires de l’Etihad Stadium ont un nom en tête pour se renforcer durant le mois de janvier. Un nom bien connu puisqu’il s’agit de Bruno Guimarães. Le milieu âgé de 27 ans (17 matches joués cette saison, 3 passes décisives) est suivi depuis un petit moment par les Mancuniens.

Mais le joueur sous contrat jusqu’en 2028 n’avait pas bougé de Newcastle malgré les approches de City. Récemment, il s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet. « Ça témoigne que je suis à un haut niveau, mais ce ne sont que des rumeurs. J’ai parlé à Pep une fois : j’ai loué son travail et il a loué le mien. Je sais que Guardiola aime mon travail. » Sauf que pour le Daily Mail, on a dépassé le stade des rumeurs. Le média anglais annonce ce vendredi que les Cityzens veulent signer deux milieux de terrain, dont un au mois de janvier, et que l’ancien de l’OL figure en haut de leur liste. Il est la priorité de Guardiola, qui apprécie son style et ses qualités (55,4% de duels gagnés cette saison, 7 ballons récupérés en moyenne par match). Mais City devra casser sa tirelire puisque sa clause serait fixée à 100 M€. Sa vente serait une bonne nouvelle pour Lyon, qui possède un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value.