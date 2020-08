Lazio : la saison stratosphérique de Ciro Immobile, sacré Soulier d'Or

Débarqué à la Lazio en 2016, Ciro Immobile a souvent été décisif avec le club romain, avec beaucoup de buts marqués en championnat notamment (23 en 2016/17, 29 en 2017/18, 15 en 2018/19). Mais en 2019-2020, l'attaquant transalpin a fait bien mieux. Pour sa quatrième saison avec les Biancocelesti, le joueur aujourd'hui âgé de 30 ans a multiplié les performances XXL. Et avec actuellement 35 buts en 37 journées, le principal concerné ne pourra plus être rattrapé par ses poursuivants pour le titre de Soulier d'Or, remporté par le joueur ayant marqué le plus de buts en championnat.

La suite après cette publicité

Derrière le natif de Torre Annunziata, qui va disputer le dernier match de la saison de la Lazio ce samedi soir face au Napoli (20h45, 38e journée de Serie A), on retrouve en effet Robert Lewandowski (Bayern Munich, 34 buts en Bundesliga) et un certain Cristiano Ronaldo (Juventus, 31 buts en Serie A). Le championnat allemand étant déjà terminé, l'attaquant polonais ne pourra pas faire mieux. Et concernant CR7, il a été ménagé par Maurizio Sarri pour la rencontre contre l'AS Roma et ne pourra pas non plus faire trembler les filets.

Ciro Immobile, un aigle en plein vol

Ciro Immobile se retrouve donc seul en tête du classement des meilleurs buteurs d'Europe en championnat, et tentera donc ce samedi de faire encore mieux. Avec un but contre le Napoli, il égalisera le record de buts en Serie A détenu par Gonzalo Higuain (36 réalisations lors de la saison 2015/2016) et le doublera en cas de doublé. Mais même s'il ne trouve pas le chemin des filets ce soir, sa saison est déjà exceptionnelle. Très en jambes en début de saison, l'Italien avait commencé par un doublé contre la Sampdoria dès la 1ère journée. Et début décembre, après 14 journées, il était déjà à 17 buts ! Derrière, l'ancien joueur du Séville FC a enchaîné, avec notamment un triplé contre... la Sampdoria (18 janvier) et un autre dimanche dernier contre l'Hellas Vérone (26 juillet).

Forcément, le joueur formé à la Juve a amplement participé à la bonne saison de la Lazio, actuellement quatrième (3e meilleure attaque du championnat d'Italie) et assurée de disputer la Ligue des Champions 2020-2021. Mais surtout, Ciro Immobile apporte du changement dans le monde du football puisque Lionel Messi avait l'habitude de remporter le Soulier d'Or depuis 2017. De plus, l'Italien remet la Serie A sur le devant de la scène puisqu'il faut remonter à 2007 pour voir un joueur de Serie A glaner ce trophée. Il s'agissait de Francesco Totti, la légende de l'AS Roma. Et à l'époque, Immobile venait d'arriver à la Juve, tout juste âgé de 17 ans.

Les dix derniers vainqueurs du Soulier d'Or :