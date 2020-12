Le football italien perd une de ses légendes. Héros de la Coupe du Monde 1982 remportée par l'Italie, Paolo Rossi est décédé à l'âge de 64 ans. Une information dévoilée par les médias transalpins et la veuve de l'ancien international italien, Federica Cappelletti. Cette dernière a annoncé la nouvelle via son compte Instagram en publiant un cliché du couple.

Paolo Rossi avait notamment inscrit six buts lors du sacre de la sélection italienne au Mondial 82. Suspendu trois ans pour son implication dans une affaire de matchs truqués et de paris illégaux, Rossi avait vu sa sanction réduite et avait pu disputer la Coupe du Monde. Avec le succès que l'on connaît...