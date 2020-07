Chelsea : Olivier Giroud et la future concurrence avec Timo Werner

Pas en odeur de sainteté aux yeux de Frank Lampard en début de saison, Olivier Giroud a profité de la panne de Tammy Abraham pour s'imposer à nouveau dans le 11 titulaire. Avec réussite, puisqu'il a réussi à marquer 6 buts lors des 9 dernières journées de championnat. Mais il va devoir s'adapter au mercato XXL de son club qui a vu débarquer Hakim Ziyech ou Timo Werner, avec qui il sera en concurrence direct.

Dans le journal L'Équipe, il a réaffirmé sa motivation et son mental avec le club londonien. « Je vais être clair, cette arrivée est une motivation supplémentaire et c'était inéluctable que le club recrute un attaquant. Après, si vous m'aviez dit que c'était un joueur de mon profil qui allait arriver, j'aurais été inquiet. Ce n'est pas le cas. Mais je ne suis pas naïf : Werner n'est pas arrivé pour s'installer sur le banc. Mais je vais tout faire pour que Lampard se trouve dans une situation complexe quand il aura à faire son choix. » Un Olivier Giroud réaliste mais qui présentera l'avantage d'être une alternance possible dans le style de jeu des Blues.