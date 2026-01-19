PSG : Luis Enrique n’est pas emballé par une qualification directe pour les 1/8es de finale…

Troisième du classement de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a l’opportunité de valider son ticket pour le tour suivant demain face au Sporting Portugal. Qualifié in extremis pour les barrages de la C1 la saison passée, le club francilien peut cette fois filer directement en huitièmes. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a cependant pris tout le monde à contre-pied en déclarant qu’une qualification directe pour les huitièmes ne serait pas forcément la meilleure des nouvelles…

« Pour être honnête, c’est important pour la confiance de l’équipe de gagner demain, de prendre les trois points. Si on se qualifie parmi les huit premiers, on ne jouera pas les barrages et il n’y aura pas les quatre matches de la Coupe de France que l’on pensait jouer. Notre objectif c’est de gagner demain et de se qualifier pour le top 8, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure chose. C’est contradictoire ». C’est le moins que l’on puisse dire.