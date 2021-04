Les belles pistes mercato du RC Lens

Le RC Lens réalise une superbe saison pour son retour en Ligue 1. Actuellement 5e au classement, le club sang-et-or compte bien capitaliser sur son bel exercice pour se renforcer lors du prochain mercato estival. France Bleu Nord explique ainsi que le directeur sportif Florent Ghisolfi a déjà coché quelques noms... qui ont d'ailleurs déjà été démentis par le club artésien.

On y trouve le milieu offensif du FC Metz Farid Boulaya (28 ans), qui réalise sa meilleure saison (5 buts et 5 passes décisives), le milieu de terrain de l'ASSE Yvan Neyou (24 ans), révélation des Verts (qui a signé pour 4 ans en novembre dernier) et le milieu offensif d'Angers Angelo Fulgini (24 ans), dans le viseur de très nombreux clubs français et étrangers. Cela ne sera pas simple mais en cas de qualification européenne, le RC Lens aura des arguments à faire valoir.