Ligue 1 : Rennes s'offre le derby de l'Ouest et enfonce Nantes

Jour de derby ! Avant le bouillant Lille-Lens en clôture de cette dixième journée de Ligue 1, le Stade Rennais, septième au coup d'envoi avec quinze points, accueillait, ce dimanche à 17h05, le FC Nantes, dix-huitième et sous pression avec seulement sept petites unités. Au Roazhon Park, les hommes de Bruno Genesio se présentaient en 4-3-3 avec la ferme ambition d'être couronnés roi de l'Ouest. Portés par un quatuor d'attaque composé de Tait, Kalimuendo, Gouiri et Terrier, les Rennais, vainqueurs du Dynamo Kiev (2-1) en milieu de semaine et invaincus depuis le 27 août dernier, pouvaient se rapprocher du top 5 en cas de nouvelle victoire.

De son côté, le FC Nantes d'Antoine Kombouaré, troisième de son groupe en Ligue Europa et en très grande difficulté depuis la reprise avec deux petits succès en treize matches toutes compétitions confondues, débutait cet alléchant duel en 5-3-2. Associé à Simon à la pointe de l'attaque nantaise, Mohamed, prêté par Galatasaray, connaissait sa cinquième titularisation en championnat. Une rencontre qui débutait sur un rythme très intense avec six tentatives en moins de dix minutes mais ni Blas, côté nantais, ni Gouiri, côté rennais, ne trouvaient la faille. Bien en place, le bloc des Canaris gênait considérablement les locaux dans leurs offensives mais allait finalement céder à la fin de la première demi-heure de jeu.

Rennes, couronné roi de l'Ouest !

Trouvé sur le côté droit, Kalimuendo progressait dans la surface et centrait en direction de Gouiri. Opportuniste, l'ancien buteur des Aiglons déviait de la tête et trompait Lafont (1-0, 26e). Si le derby perdait, ensuite, en intensité, Terrier s'illustrait, lui, juste avant la pause mais sa tête passait légèrement à côté des cages nantaises (45+1e). Au retour des vestiaires, le Stade Rennais reprenait rapidement le contrôle du ballon pour faire le break mais le déchet technique empêchait les coéquipiers de Mandanda d'y parvenir. Solide défensivement, le SRFC conservait, assez tranquillement, l'avantage et s'illustrait, encore, aux abords de la surface nantaise. Servi par Bourigeaud en plein cœur de la surface, Terrier pensait doubler la mise mais Pallois s'interposait in-extremis (72e). Ce n'était que partie remise...

Dans le dernier quart d'heure, Terrier concluait un superbe mouvement collectif (2-0, 80e) avant que le nouvel entrant, Doué, ne participe à la fête sur son deuxième ballon. Trouvé par Terrier, la jeune pépite rennaise expédiait une reprise de volée puissante du droit dans la lucarne opposée de Lafont (3-0, 84e). Grâce à cette probante victoire (3-0), la formation rennaise, réduite à dix en fin de rencontre, fait le plein de confiance avant de se déplacer sur la pelouse du Dynamo Kiev en Ligue Europa. Au classement, les Rennais, qui défieront l'OL lors de la onzième journée, se rapprochent du top 5 et ne comptent plus que deux longueurs de retard sur l'AS Monaco, cinquième. Inquiétude, en revanche, pour le FC Nantes, toujours dix-huitième de Ligue 1 et en danger avant d'accueillir Fribourg sur la scène européenne.

