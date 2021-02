Premier League : Manchester United humilie Southampton 9 buts à 0, Crystal Palace s'impose à Newcastle

Battu à domicile par Sheffield United (1-2) et tenu en échec par Arsenal à l’Emirates (0-0), Manchester United restait sur une mauvaise série en Premier League. Ce qui avait permis à Manchester City de lui griller la politesse en tête du classement. Opposés à Southampton, onzième du championnat, les Red Devils étaient dans l’obligation de se reprendre pour ne pas se faire larguer par son rival mancunien. Une mission accomplie avec brio. Et tout est allé très vite.

Dès la deuxième minute, le jeune Suisse Alexandre Jenkewitz (19 ans) a fêté de la pire des manières sa toute première titularisation en Premier League en se faisant expulser après une faute grossière sur McTominay. Réduits à dix d’entrée de jeu, les Saints n’ont fait que subir. Les Hommes d’Ole Gunnar Solskjaer ont fini par prendre l’avantage à la 19e minute grâce à un centre de Luke Shaw repris avec un peu de réussite par Aaron Wan Bissaka (1-0, 19e).

Un festival de buts

Six minutes plus tard, Marcus Rashford a fait le break en reprenant en première intention une offrande de Greenwood (2-0, 25e). Sonné, Southampton n’a pas eu le temps de respirer que Jan Bednarek déviait malencontreusement dans son but un centre de Rashford (3-0, 35e). La fin de l’orage ? Non, puisque cinq minutes plus tard, Edinson Cavani ajustait le portier adverse de la tête (4-0, 40e). A la mi-temps, l’addition était très salée.

Au retour des vestiaires, OGS s’est permis le luxe d’économiser certains de ses joueurs. Cavani (buteur) et Shaw (double passeur décisif) ont ainsi cédé leur place à Donny van de Beek et Anthony Martial. Le coach norvégien en fera de même avec Rashord à l’heure de jeu. Ce qui n’a pas empêché les Mancuniens de poursuivre leur festival offensif. A la 70e minute, Bruno Fernandes a servi Anthony Martial dans la surface. Le Français a su résister au retour des défenseurs avant d’aller crucifier McCarthy (5-0, 70e).

La sale soirée de Bednarek

Mais malheureusement pour les visiteurs, la soirée cauchemar ne s’est pas arrêtée là. Une minute plus tard, McTominay a inscrit le sixième but mancunien (6-0, 71e) avant que Bednarek, déjà auteur d’un but contre son camp, se fasse expulser après avoir provoqué un penalty. Une aubaine pour Bruno Fernandes qui ne s’est pas privé pour marquer le septième but mancunien (7-0, 88e). Deux minutes plus tard, Martial y est allé de son doublé (8-0, 90e) avant que Daniel James ne ferme la marque (9-0, 90e+3).

Une victoire très large qui permet à MU de revenir à hauteur de City, même si les Skyblues ont deux matches en moins au compteur. Dans l’autre match programmé à 21h, Newcastle est retombé dans ses travers face à Crystal Palace. Alors que les Magpies avaient rapidement ouvert le score par Jonjo Shelvey (2e), Jairo Riedewald et Gary Cahill ont permis aux Eagles d’inverser la tendance et de s’imposer 2-1.

