Lionel Messi, premier Ballon d'Or évoluant en France depuis 1991

Une Coupe du Roi avec le FC Barcelone et une Copa América avec l'Argentine : assortie à des statistiques d'un autre monde (41 buts et 18 passes décisives en 56 matchs toutes compétitions confondues), l'année de l'attaquant du Paris Saint-Germain Lionel Messi a été récompensée lundi soir d'un septième Ballon d'Or à Paris, devant le buteur du Bayern Munich Robert Lewandowski, vainqueur du titre de buteur de l'année, créé cette année par France Football.

En plus de détenir le record dans l'histoire de cette distinction, l'international argentin (158 sélections, 8 buts) devient également le premier joueur évoluant en France à rafler la sphère dorée depuis 1991 et un certain Jean-Pierre Papin, décoré alors qu'il portait les couleurs de l'Olympique de Marseille, arrivé en finale de la Coupe des clubs champions (ancêtre de la Ligue des Champions), perdue face à l'Etoile Rouge de Belgrade. Titré en 1995, l'ancien Parisien George Weah a également remporté le BO en 1995 avec six mois joués au PSG, mais a été récompensé avec l'AC Milan qu'il a rejoint durant le mercato estival.