Mercato : ça bouge déjà dans tous les sens au FC Nantes

Après avoir terminé la saison à une modeste 13e place au classement de Ligue 1, le FC Nantes de Christian Gourcuff prépare déjà les contours de l'équipe pour la saison prochaine comme il l'expliquait il y a peu sur le site officiel du club. S'il compte s'appuyer sur les jeunes talents de la Jonelière, le coach nantais va tout de même devoir recruter. Entre difficultés financières, incertitude liée au COVID-19, les Canaris avancent rapidement leurs pions grâce, comme souvent à Nantes, à l'omniprésence de l’agent franco-iranien Mogi Bayat qui devrait gérer la plupart des transferts des Canaris cet été aussi bien dans le sens des départs que des arrivées.

La suite après cette publicité

Moses va signer définitivement, Castelletto et Chirivella arrivent libres

Premier dossier déjà réglé, celui de Moses Simon. Prêté par Levante, l'attaquant nigérian de 24 ans a été l'une des révélations de la saison en L1 et a livré d'excellentes prestations (30 matches toutes compétitions confondues, 9 buts). Des performances qui ont convaincu ses dirigeants de lever l'option d'achat de 5 M€ avec un contrat de quatre ans à la clé. « On va le garder. C'est un excellent joueur, avec une bonne mentalité », déclarait le président nantais, Waldemar Kita, récemment. Une superbe affaire, tant sur le plan sportif que financier, car l'explosif et imprévisible international nigérian vaut déjà beaucoup plus sur le marché.

Ce premier renfort estival promis à Nantes devrait être suivi de deux autres... recrutés pour 0 €. Selon 20 minutes, deux joueurs vont passer leur visite médicale cette semaine sur les bords de l'Erdre. Pilier de la défense de Brest depuis trois saisons, le roc défensif camerounais Jean-Charles Castelletto (25 ans) devrait s'engager pour trois saisons avec Nantes. Il est attendu ce lundi à la Jonelière pour passer des examens médicaux. Un joli coup pour l'octuple champion de France qui va en amener un second. Selon le quotidien gratuit, Pedro Chirivella, en fin de contrat avec les Reds, est lui aussi attendu cette semaine. Âgé de 23 ans, ce milieu de terrain espagnol arrivé à 18 ans à Liverpool, a été prêté deux saisons aux Pays-Bas. Cette année, il a disputé toute la campagne de FA Cup des champions d'Europe en titre (6 matches dont 5 titularisations).

Ça va aussi bouger dans le sens des départs

Ces trois prochaines signatures ne seront pas les seules de l'été du côté de Nantes. Au moins trois joueurs supplémentaires (hors départ éventuel de cadres à remplacer), à savoir un latéral gauche, un milieu et un avant-centre, sont espérés. Mais si des mouvements sont annoncés dans le sens des arrivées, il y aura aussi quelques départs plus ou moins souhaités. Selon 20 minutes, Kalifa Coulibaly, Molla Wague et Samuel Moutoussamy ne seront pas retenus en cas d’opportunités.

Pour ce dernier, plusieurs clubs commencent à venir aux renseignements comme nous l'a confié une source proche du joueur. Enfin, deux éléments risquent d'être sacrément courtisés. Le capitaine Abdoulaye Touré, qui voulait déjà partir l'été dernier en même temps que Valentin Rongier, plaît en Italie et en Angleterre. Mais la grosse cote de l'été à Nantes s'appelle Imran Louza (21 ans). Le jeune milieu de terrain, qui a explosé cette saison au FCN (28 matches TTC, 3 buts et 4 passes décisives), a tapé dans l'oeil de l'OL et de l'AC Milan. Aussi bien dans le sens des départs que des arrivées, Nantes va donc être actif sur le marché des transferts et va sans doute être l'un des premiers clubs à dégainer dans ce mercato estival. Pour le plus grand plaisir des supporters nantais qui rêvent de revoir le FCN dans le premier tiers du classement...