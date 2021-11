Ligue 1 : Brest écrase le RC Lens !

La 14e journée de Ligue 1 se poursuivait en ce début de dimanche, avec un match a priori déséquilibré, mais alléchant au vu du jeu habituellement proposé par les deux équipes. Le RC Lens, troisième bien qu'un peu en difficulté sur ses derniers déplacements loin du nord de la France, se déplaçait en terres bretonnes pour affronter Brest, qui va un peu mieux après un mauvais début de saison et qui est sorti de la zone rouge grâce à ses deux victoires sur les deux dernières journées. Et les Sang-et-Or se sont lourdement inclinés à Francis-le-Blé, alors que Franck Haise avait procédé à quelques rotations devant, alignant Ganago et Jean notamment.

La rencontre démarrait bien mal pour les Lensois, puisqu'après trois minutes de jeu seulement, Brest faisait trembler les filets. Le Douaren trouvait Steve Mounié qui, d'un coup de casque, plaçait le ballon dans le petit filet de Leca (1-0, 3e). Et si Hérelle évitait l'égalisation de Frankowski avec un sauvetage sur sa ligne (8e), Chardonnet était bien heureux en doublant la mise... du dos, sur ce corner botté par Romain Faivre. Malheureux, les Lensois commençaient à lancer des assauts, mais rien n'y faisait, Bizot et/ou le manque de chance empêchaient Lens de revenir.

Réussite totale pour Brest, tout le contraire pour Lens

Les locaux eux étaient en réussite, et peu après la demi-heure de jeu, Faivre fixait Medina avant de battre Leca d'un bel intérieur du pied (3-0, 33e). Preuve de la malchance des Lensois, Ganago touchait le poteau deux minutes plus tard seulement. Score assez sévère pour les Sang-et-Or à la pause donc, mais il fallait aussi souligner qu'une fois devant, les Brestois ont su se défendre. Au retour des vestiaires, c'est Seko Fofana qui touchait le poteau (47e) ! Les Lensois attaquaient à fond mais devaient tout de même se méfier des Brestois, avec un bon Franck Honorat notamment.

Le chrono défilait et les troupes de Michel der Zakarian tenaient toujours. Létaux, les Brestois allaient même signer le quatrième but de la partie, œuvre de Jérémy Le Douaron. Un véritable missile sous la barre de Leca (4-0, 68e) ! Les choses allaient encore plus se corser pour Haise, puisque Kalimuendo, entré en deuxième période, était directement expulsé à cause d'un tacle très sévère sur Ronan Pierre-Gabriel. Avec ce résultat, Lens risque de perdre sa troisième place et de passer cinquième en fonction des résultats de l'après-midi et de la soirée, alors que Brest continue de prendre de l'air et grimpe à la treizième marche du classement.

