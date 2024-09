Conflit israélo-palestinien : un joueur norvégien refuse de signer au Maccabi Haïfa

Comme souvent ces derniers mois, le conflit israélo-palestinien, qui connaît de nombreuses escalades depuis le 7 octobre 2023 suite aux attaques du Hamas, s’invite dans l’actualité sportive. Alors que le gouvernement israélien continue d’être mis sous pression sur la scène internationale, notamment de l’ONU, en raison des multiples bombardements effectués récemment en Palestine et au Liban, le footballeur norvégien Ole Sæter, qui a le droit de jouer pour la sélection nationale du Pakistan en raison des origines de son grand-père maternel, a suscité une controverse en refusant apparemment une offre de 850 000 euros du club de football israélien du Maccabi Haifa. A 28 ans, il a invoqué des valeurs morales et personnelles pour justifier son refus, alors que son grand-père maternel citoyen pakistanais était de confession musulmane :

La suite après cette publicité

«Même si une somme comme 500 millions de dollars m’était présentée, la réponse resterait un non catégorique. Mes principes l’emportent de loin sur toute incitation financière. Les gens de cette région vivent sous une menace constante, et je ne peux pas accepter ce que je considère comme de l’argent de sang, peu importe la somme que cela pourrait représenter. Pour moi, ce n’est pas une question d’argent, ce sont mes valeurs qui comptent le plus. Je ne peux pas représenter un pays qui perpétue la violence et l’insécurité. J’ai confiance en mes valeurs et je défends ce que je crois être juste. Aucune somme d’argent ne peut acheter ma conscience», a-t-il déclaré à la télévision norvégienne. Un geste qui a été salué par un grand nombre de supporters norvégiens.