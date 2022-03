Le PSG a trouvé le successeur de Mauricio Pochettino, le plan de Manchester United pour retrouver les sommets

La suite après cette publicité

Le PSG s'intéresse à Allegri

Le futur de Mauricio Pochettino au PSG semble s'écrire loin de la capitale française, mais selon Tuttosport, les dirigeants parisiens ont déjà une idée en tête pour le remplacer. Le quotidien turinois annonce que «Paris séduit Massimiliano Allegri.» «Le PSG, déçu de l'élimination en Ligue des champions, songe à un changement d'entraîneur sur le banc. Allegri fait partie des favoris du club français avec Zidane sauf qu'il est blindé pour les quatre prochaines saisons avec la Vieille Dame.» Ça va bouger dans tous les sens cet été à Paris !

Manchester veut réaliser un sacré coup double !

Outre-Manche, il y a du mercato et cela concerne Manchester United. Dans une drôle de saison cette année, les Red Devils veulent taper fort cet été. Ce matin, le Daily Star annonce que les Mancuniens veulent réaliser «un double coup à Old Trafford.» En effet, ils veulent «réunir» Harry Kane et Mauricio Pochettino, un duo qui a fait les beaux jours de Tottenham. Le tabloïd indique carrément que c'est un «complot» pour remettre United sur le devant de la scène. L'information fait les gros titres puisque le Daily Mirror indique que «les Reds Devils veulent monter une équipe de rêve avec Kane et Pochettino à Old Trafford.» Pour le Daily Express, «Pochettino pourrait servir à attirer Kane à Manchester.» Alors que l'entraîneur argentin devrait faire ses valises du PSG à la fin de la saison, il est annoncé avec insistance à United et pourrait jouer un rôle déterminant pour renforcer sensiblement cette équipe. Enfin, pour être complet, The Times indique les dirigeants mancuniens songeraient à «détruire Old Trafford» afin de le reconstruire et ainsi le rendre plus moderne.

Le FC Barcelone vise un mercato XXL

En Espagne aussi c'est du mercato qui fait la Une de Sport ce matin. Et il y a du beau monde. Le quotidien catalan annonce qu'il y «aura un crack» au FC Barcelone la saison prochaine. Trois noms se dégagent : Erling Haaland, Robert Lewandowski et Mohamed Salah. «Malgré un plafond salarial négatif de 144 millions, le Barça va signer une star cet été. L'accord avec CVC ou la vente de Barça Studios financera en grande partie l'investissement d'un tel joueur», indique le quotidien. AS confirme que Mohamed Salah est «le plan B» des Blaugranas s'ils n'arrivent pas à leur fin dans le dossier Haaland. Affaire à suivre…