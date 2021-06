Espagne : Kepa rejoint aussi la sélection !

Avec Sergio Busquets positif à la Covid-19, Luis Enrique a décidé de convoquer six joueurs supplémentaires par précaution. Le gardien de but de Chelsea Kepa Arrizabalaga va aussi rejoindre ses coéquipiers Rodrigo Moreno, Pablo Fornals, Carlos Soler, Brais Méndez et Raúl Albiol dans le groupe de joueurs qui s'entraîneront ces prochains jours dans une bulle parallèle.

La fédération espagnole a officialisé l’arrivée de Kepa dans le groupe pour l’Euro. Il atterrira à Madrid ce mardi et rejoindra les séances d'entraînement demain. Le reste des joueurs convoqués au cas où plusieurs cas de Covid éclateraient vont commencer à s’entraîner aujourd’hui.