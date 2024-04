PSG : révélations stupéfiantes sur le centre de formation

Depuis son arrivée à la tête du Paris Saint-Germain, QSI a toujours été très attaché à l’image donnée par le club de la capitale. Les recrutements de stars comme Lionel Messi, Neymar Jr ou encore de Kylian Mbappé ont permis à Paris de rayonner à l’international et de développer plus que jamais sa marque. Autant dire que la qualification en 1/2 finales de la Ligue des champions est une très bonne nouvelle à tous les niveaux pour les champions de France, qui vont pouvoir s’en mettre plein les poches grâce aux primes versées par l’UEFA mais aussi toutes les recettes (billetterie, merchandising) liées au match face au Borussia Dortmund.

De nombreux problèmes au centre de formation

Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes pour les pensionnaires du Parc des Princes. Enfin, presque tout va bien. En effet, les Parisiens doivent gérer un problème important en coulisses. Un problème qui justement fait un peu de tort à l’image que veut véhiculer l’écurie francilienne. Ce vendredi, nos confrères de L’Équipe ont publié un article sur les dessous du nouveau centre de formation du PSG basé à Poissy. Et on est loin, très loin même, de la vie de rêve. Le quotidien sportif explique ainsi que le club français, qui a quitté le Camp des Loges de Saint-Germain-en-Laye il y a environ trois mois, fait face à plusieurs problèmes.

Les méthodes du nouveau responsable de l’éducation, Mehdi Rahoui, ne font pas l’unanimité. Elles sont jugées beaucoup trop strictes par certains. On évoque aussi plus de méfiance et «un manque de reconnaissance pour le travail réalisé par le corps enseignant». Le quotidien sportif précise d’ailleurs qu’une enquête interne pour harcèlement a été réclamée au Comité social et économique du PSG. Comme lui, Lucas Vigneron, responsable administratif, est aussi pointé du doigt pour son attitude. Outre ces soucis, le PSG doit composer avec les problèmes liés au personnel enseignant (nombreux arrêts maladie, départs pour ne pas avoir accepté de passer d’un CDI à un CDD). Tout cela impacte les jeunes joueurs.

Des révélations totalement folles

L’Équipe explique par exemple que des élèves qui vont passer le Bac à la fin de l’année n’ont un professeur d’espagnol que depuis le début du mois de mars. D’ailleurs, plusieurs d’entre eux, dont Ethan Mbappé, doivent prendre des cours particuliers à côté pour compenser le retard pris au centre de formation. Les parents se sont plaints d’ailleurs globalement de la qualité de l’enseignement auprès des différents responsables éducatifs et du PSG. Les conditions aussi dans lesquelles les joueurs étudient sont aussi critiquées (plafond qui s’effondre, fuites d’eau, absence de chauffage etc…).

Tout cela pèse sur le moral des familles, très agacées et qui parlent d’une coquille vide pour évoquer le centre de Poissy, et des jeunes joueurs, qui sont surveillés de près. De son côté, le PSG s’est défendu concernant les absences du corps enseignant (1,36 % des heures n’ont pas été assurées) et a expliqué que tous ces changements demandaient un peu de temps et des efforts. Mais l’objectif du club est d’améliorer l’éducation et la gestion des jeunes en général. Visiblement, il y a encore du pain sur la planche vu les problèmes exposés par nos confrères.