Le Real Madrid en panique avant le choc face à l’Atlético, la date du retour de Rodri est connue

Duel de contrastes

Ce qui retient surtout l’attention en Espagne, c’est le "choc des contrastes" comme le décrit AS, entre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid. Contraste parce que les deux formations sont dans des formes opposées. Les Colchoneros sont en pleine confiance, toujours en course dans trois compétitions. Par contre, du côté de la Maison Blanche, c’est le doute. Sur le volet sportif, les Blancs ont obtenu seulement 5 points sur les 15 derniers possibles en Liga, n’ont plus gagné à l’extérieur depuis janvier et viennent donc de s’incliner 2-1 face au Betis ce week-end. Le Real souffre de l’enchaînement des matchs et déplorent plusieurs blessures. Carvajal, Militao de longue date, mais plus récemment Ceballos, Bellingham et Valverde. L’Uruguayen inquiète Ancelotti, qui ne sait pas s’il pourra compter sur lui. Il peine à récupérer et a fait un malaise selon la presse espagnole, alors qu’Ancelotti annonce qu’il sera de disponible demain. La ligne d’attaque est décevante, au point d’être comparé à des zombies selon le journal. Réponse demain soir dans ce derby qui s’annonce bouillant.

La suite après cette publicité

Le come-back de Rodri

Bonne nouvelle pour Manchester City. Le Ballon d’or en titre, Rodri, blessé après une rupture des ligaments croisés du genou en septembre dernier, pourrait bientôt faire son retour à la compétition comme l’explique le Daily Express. On l’a vu retoucher le ballon à l’entraînement, sa récupération se poursuit bien, mais il faut être encore prudent d’après Pep Guardiola : « Les fans doivent savoir qu’ils ne sont pas les seuls à être excité. Cela fait cinq mois ou six mois et cela pourrait être après la trêve internationale. Mais nous devons y aller étape par étape. Nous ne voulons pas prendre de décisions stupides pour qu’il revienne trop tôt. » Un retour après la trêve internationale est évoqué, sinon autour du 26-27 avril, à l’occasion des demi-finales de la FA Cup. Un retour qui pourrait changer le visage de City.

Clash entre Rooney et Amorim

En Angleterre, c’est une nouvelle fois Manchester United qui fait la une des tabloïds, et encore une fois pas pour les bonnes raisons. Match nul 1-1 en Cup face à Fulham, suivi d’une élimination aux tirs au but. Le Daily Mail n’est même plus surpris. Dans l’état actuel des choses, Fulham est une meilleure équipe que Manchester. Rasmus Hojlund incarne cette faillite, lui qui n’a plus marqué depuis 18 heures et 38 minutes, soit depuis son doublé contre le Viktoria Plzen en Ligue Europa. Malgré cette nouvelle déception, Ruben Amorim tente de positiver et ambitionne de gagner la Premier League dans les années à venir. Une citation qui a rendu fou Wayne Rooney, qui n’a pas pu s’empêcher de dire que cette déclaration était naïve, l’objectif premier étant d’abord de remonter au classement. Amorim a été mis au courant de ce commentaire et a répondu à son tour : «être naïf, c’est penser que nous allons le faire cette saison ou être le meilleur concurrent la saison prochaine. Donc je sais qu’en ce moment tout le monde sait tout. J’étais un expert quand j’ai terminé ma carrière. Je sais que c’est vraiment facile.» Largué en championnat, éliminé de la Coupe, il ne leur reste que la Ligue Europa pour espérer être européen la saison prochaine.