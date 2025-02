Le Havre : Didier Digard ne veut pas lâcher le groupe

En grand danger en Ligue 1, le Havre a été sèchement battu à domicile contre une équipe de Toulouse pourtant réputée pour son manque de réalisme cette saison. Une nouvelle défaite qui a fait exploser le kop havrais, qui s’en est pris à son entraîneur. «Digard, tout le stade ne veut plus de toi, casse-toi ! Les gens n’en peuvent plus de toi, ils en ont marre. C’est à toi qu’on parle. C’est à toi de réagir. Digard, on n’en veut plus», a scandé le porte-parole des supporters depuis les tribunes. Une déclaration qui n’a pas atteint l’ancien coach de l’OGC Nice, resté de marbre face aux revendications des fans.

«Ils peuvent chanter, faire ce qu’ils veulent, je n’ai aucun souci avec ça, ils ont le droit d’avoir un avis. Ce qui est important, c’est l’avis de mon groupe et des gens avec qui je travaille au quotidien. S’ils jugent qu’il faut changer, on changera, il n’y a aucun souci. Mais moi je n’abandonnerai pas ce groupe», a déclaré froidement Didier Digard, dont la place a été confortée il y a quelques semaines par son président. Interrogé sur le sujet après la rencontre, le capitaine du jour Josué Casimir est monté au créneau pour défendre son entraîneur. «Je tiens à le souligner, le coach n’y est pour rien.. C’est à nous de prendre nos responsabilités, c’est nous qui sommes sur le terrain», a développé le joueur havrais.