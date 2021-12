Chelsea : le gros coup de gueule de Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Comme souvent en Premier League, la course au titre fait rage entre les cadors anglais. Si des clubs comme Manchester United (7e), Tottenham (6e) et Arsenal (4e) ont un peu de retard, un trio de tête a commencé à se dégager à la mi-saison. En effet, depuis quelques jours, Manchester City, Chelsea et Liverpool se livrent une petite bataille à distance sur le podium. Et la soirée d'hier nous a offert une petite surprise. Opposé à Brighton à Stamford Bridge, Chelsea n'a pas pu faire mieux qu'un match (1-1) dans le cadre de la 20e journée.

Une bien mauvaise opération puisque quelques minutes plus tard, Manchester City a disposé de Brentford à l'extérieur (1-0). Du coup, ce jeudi, on se retrouve avec des Citizens en tête et qui comptent huit points d'avance sur les Blues, deuxièmes, et neuf sur les Reds, troisièmes avec un match en moins. Mais alors que tout le monde parle de course au titre, l'entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel a poussé un petit coup de gueule mercredi soir après le résultat de son équipe. Car pour lui, le club londonien n'en fait pas partie à cause de plusieurs facteurs.

Trop d'absents pour être compétitif

«Nous avons sept cas de Covid. Nous avons cinq ou six joueurs absents pour six semaines ou plus. Comment devrions-nous être dans la course au titre ?, a d'abord lancé l'ancien entraîneur du PSG, comme le relaye la BBC, avant de poursuivre. Tous les autres qui ont un effectif complet, tout le monde à l'entraînement ont les pleins pouvoirs pour sortir de ce championnat. (...) Nous serions stupides de penser que nous pouvons le faire en dehors du Covid et des blessures. Il suffit de jouer et tout le monde serait stupide de le faire sans 23 joueurs en forme.»

Privé de nombreux joueurs, Thomas Tuchel doit donc composer avec un effectif amoindri depuis quelques semaines, ce qui rend la tâche bien plus compliquée qu'aux autres formations. «C'est la réalité, c'est là où nous sommes et nous devons nous adapter aux exigences de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Je me suis battu très fort pour la victoire à Brighton, à domicile. Je ne sais pas ce que je peux attendre de mes joueurs en termes de physique, d'intensité ou de minutes», a-t-il conclu. Le choc contre Liverpool dimanche (17h30) sera en tout cas un énorme tournant dans cette lutte pour le titre.