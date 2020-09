Premier League : Leicester humilie Manchester City et prend les rênes du championnat

Pour le compte de cette 3e journée de Premier League, Manchester City accueillait sur sa pelouse la formation de Leicester. Invaincus à domicile en championnat depuis maintenant onze rencontres, les hommes de Pep Guardiola se présentaient dans leur Etihad Stadium avec une équipe bien amoindrie. Agüero, Cancelo, Gabriel Jesus, Gundogan, et Bernardo Silva étaient tous absents de la feuille de match. Pour espérer confirmer la belle victoire obtenue la semaine passée sur la pelouse de Wolverhampton (1-3), les Citizens devaient se défaire de Foxes auteurs d'un début de championnat parfait, en attestent leurs deux victoires contre West Bromwich et Burnley lors des deux premières journées.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, l'entraîneur espagnol optait pour un 4-2-3-1 avec notamment Nathan Aké une nouvelle fois aligné dans le onze titulaire aux côtés d'Eric Garcia. Fernandinho était lui présent dans ce milieu de terrain pour combler l'absence d'Ilkay Gundogan. Le trio offensif Foden-De Bruyne-Sterling soutenait quant à lui la pointe de l'attaque du jour à savoir Riyad Mahrez. De son côté, Brendan Rodgers concoctait un 5-4-1 pour le moins défensif et comptait sur son serial buteur Jamie Vardy pour tenter d'enrayer les plans des locaux.

Jamie Vardy voit triple

Dans ce début de match, les hommes de Pep Guardiola mettaient très rapidement le pied sur le ballon et n'avaient besoin que de quatre petites minutes pour se distinguer et prendre l'avantage par l'intermédiaire de Riyad Mahrez (4e). L'ailier offensif algérien reprenait parfaitement un ballon repoussé par la défense adverse et envoyait une merveille de volée qui prenait Kasper Schmeichel à contre-pied. Avec 79% de possession de balle, les locaux ne laissaient aucun espace à des visiteurs retroussés dans leur défense. Rodri était même tout prêt de corser l'addition à la demi-heure de jeu mais Michael Oliver refusait le but pour une position de hors-jeu. Mais petit à petit, les Foxes commençaient à rentrer dans leur match et sur l'action qui suivait, ces derniers obtenaient un penalty après cette faute de Kyle Walker (38e). Une simple formalité pour Jamie Vardy qui ne se faisait pas prier pour tromper Ederson sereinement et permettre à son équipe de reprendre espoir dans cette rencontre tant leurs occasions étaient peu nombreuses dans ce premier acte.

Au retour des vestiaires, nous avions droit à un tout autre match. Les joueurs de Leicester étaient transformés. Et comme à son habitude, Jamie Vardy portait une nouvelle fois son équipe et voyait double peu avant l’heure de jeu. Après un excellent travail sur son côté, Timothy Castagne délivrait un centre vicieux que reprenait l’attaquant anglais d’une subtile madjer. Comme si cela ne suffisait pas, le dernier meilleur buteur de Premier League voyait cette fois triple à l’heure de jeu. Dans un schéma quasiment identique à son premier but, Jamie Vardy était cette fois déstabilisé dans la surface par Eric Garcia. L’attaquant plaçait cette fois-ci un ballon puissant à ras de terre pour s’octroyer un triplé face à Manchester City. Tout juste entré en jeu, James Maddison démontrait à son tour toute l'étendue de son talent sur cette merveille de frappe enroulée qui venait se loger dans la lucarne d'Ederson (77e). La réduction du score de Nathan Aké (85e) n'était qu'anecdotique puisqu'à deux minutes du terme, les locaux concédaient un troisième penalty. Remplacé juste avant cette faute, Jamie Vardy n'avait pas le droit au quadruplé et Youri Tielemans venait conclure cette après-midi de rêve pour les Foxes (88e).

Le classement complet de Premier League.