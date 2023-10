La punchline de Zlatan Ibrahimovic sur Arsenal et Wenger

Zlatan Ibrahimovic a eu une sacrée carrière, avec plus de 450 buts marqués et des titres glanés partout où il a joué. Il ne lui manque qu’une Ligue des Champions, et des titres avec la Suède, ce qui était bien plus compliqué. Et éventuellement un passage en Premier League. Pourtant, le géant était proche de s’engager avec Arsenal lorsqu’il n’avait que 17 ans.

Comme il l’a révélé au journaliste anglais Piers Morgan, il avait été invité pour un essai par les Londoniens. Mais pour Zlatan, pas question de s’abaisser à ça ! « Wenger m’a invité pour un essai, mais je n’y suis pas allé. Je ne fais pas d’essai. Tu ne comprends pas, je ne fais pas d’essais, je suis le meilleur, n#que le reste », a expliqué le Suédois. C’est plutôt clair.