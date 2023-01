JT Foot Mercato : Newcastle va faire une razzia sur le marché des transferts !

Newcastle ne sait plus où donner de la tête !

La suite après cette publicité

Newcastle voit son projet prendre forme petit à petit. Troisièmes de Premier League, les Magpies sont en lice pour décrocher son billet pour la prochaine Ligue des Champions. Grâce à leur nouveau statut, le club racheté par le fonds d’investissement saoudien, le PIF, veule devancer les grandes puissances du football pour le crack Youssoufa Moukoko. Le Barça, le PSG ou encore Chelsea sont intéressés par le jeune attaquant allemand, mais l’entourage de l’avant-centre de 18 ans, qui a déjà refusé une proposition de 6M d’euros par saison du Borussia Dortmund, est gourmand. C’est sur ce point que Newcastle pourrait faire la différence. Selon le London Evening Standard, le club anglais aurait déjà fait une approche plus qu’intéressante pour convaincre le joueur. Des discussions ont déjà eu lieu, autour d’un contrat de 8 millions d’euros annuels, ce qui pourrait bien correspondre aux émoluments exigés par le clan Moukoko. Les pensionnaires de St James’ Park ont aussi un œil attentif du côté de Chelsea qui cherche à se débarrasser de plusieurs joueurs. Selon The Telegraph, Newcastle envisage la possibilité de signer plusieurs joueurs des Blues. Le premier est Connor Gallagher, un grand espoir de la formation londonienne. Ensuite, les Magpies ont coché le nom de Ruben Loftus-Cheek et d’Hakim Ziyech, deux joueurs qui sont en manque de temps de jeu. On continue avec l’un des milieux qui a une grosse cote Outre-Manche, c’est Ruben Neves de Wolverhampton. D’après le Daily Mail, le Portugais est dans le viseur des Toons. Aucune prise de contact n’a pour le moment été effectuée dans ce dossier. Enfin, Newcastle est très intéressé par le profil de Malo Gusto et serait prêt à dégainer une très belle offre. L’Olympique Lyonnais espère au minimum 30 millions d’euros.

Le Barça veut faire le ménage !

Si tout roule sur les terrains après sa victoire de prestige en finale de Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid (3-1), en coulisses, le Barça est dans une impasse. Le club catalan veut se renforcer mais fait face à un problème majeur : les règles très strictes du fair-play financier de la Liga. L’été dernier, les Culés avaient eu recours à plusieurs leviers économiques pour détourner le problème, mais désormais, ils doivent dégraisser pour pouvoir continuer à recruter. Un stratagème est cependant à l’étude : un double échange avec l’Inter Milan. D’après La Gazzetta Dello Sport, le Barça et l’Inter négocient pour un échange Memphis Depay – Joaquin Correa. L’agent du Batave a néanmoins démenti une possible arrivée de son poulain chez les Nerazzurri. Les deux clubs en profiteraient pour négocier un autre deal : Franck Kessié contre Marcelo Brozovic. L’opération serait en bonne voie, il ne manquerait plus que l’accord de l’ancien milieu de l’AC Milan. Hector Bellerin n’arrivant pas à s’imposer depuis son arrivée en Catalogne, devrait en toute logique partir à l’issue de la fin de son contrat cet été. Le nom d’Eric Garcia est aussi évoqué alors qu’il a été recruté pour l’avenir. L’international espagnol est bien sur le marché et toute offre sera écoutée. Le joueur aurait une belle cote en Premier League notamment. Enfin devant, Raphinha, qui ne convainc toujours pas, et Ferran Torres, particulièrement mauvais ces dernières semaines, sont aussi sur la sellette.

À lire

Barça : Memphis Depay s’est mis d’accord avec l’Atlético de Madrid

Les officiels du jour

Après avoir confirmé l’arrivée de Warren Kamanzi (22 ans) en provenance de Tromsø, Toulouse a officialisé une nouvelle recrue. Il s’agit du latéral Gabriel Suazo qui arrive tout droit du club chilien de Colo Colo, avec lequel il vient d’être champion national. Mouctar Diakhaby prolonge l’aventure avec Valence, club qu’il a rejoint en 2018. Le défenseur français de 26 ans est désormais lié au club espagnol jusqu’en juin 2027. Elisha Owusu (25 ans) est un nouveau joueur de l’AJ Auxerre. Le milieu de terrain international ghanéen a paraphé un contrat de deux ans et demi, soit jusqu’en juin 2026. Il arrive en provenance de La Gantoise (Belgique), club dans lequel il évoluait depuis 2019.