Serie A : match fou entre Sassuolo et Naples

Il n'y a pas qu'en Ligue 1 qu'on joue en ce milieu de semaine. Place aussi à la 25e journée de Serie A, avec un premier match entre Sassuolo et Naples. Un match intense entre deux formations joueuses. Sassuolo avait pris l'avantage à la pause grâce à un but contre-son-camp de Maksimovic et à un penalty de Berardi, répondant à un but de Zielinski.

Naples, 6e du classement de Serie A avant la rencontre, a su égaliser avec le premier but cette saison de son latéral droit Di Lorenzo, en deuxième période. Avant de prendre le dessus avec un penalty obtenu par Di Lorenzo, encore lui, et transformé par Insigne à la 89e minute. Mais le match aura été fou jusqu'au bout avec l'égalisation de Caputo, sur penalty également à la 94e minute ! Score final 3-3. Naples grimpe à la 5e place en attendant les matches prévus à 20h45.