Liga : l’Atlético de Madrid tenu en échec par l’Espanyol

Ce samedi, l’Atlético de Madrid a surement dit adieu au titre en Liga. En déplacement sur la pelouse du promu, l’Espanyol, les Colchoneros sont tombés dans le piège catalan. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Matelassiers. Dans un premier acte atone, ces derniers ont pris l’avantage grâce à César Azipilicueta, qui a ouvert le score d’une reprise de volée somptueuse qui a terminé sa course en pleine lucarne (0-1, 38e).

Finalement, le tirage de maillot coupable de Clément Lenglet a permis au club catalan d’égaliser sur un penalty transformé par Javi Puado (1-1, 71e). Au classement, l’opération est calamiteuse pour les Madrilènes qui pourraient être relégués respectivement à six et neuf points du Real Madrid et du FC Barcelone si ses deux rivaux l’emportent ce week-end. De son côté, l’Espanyol prend un point précieux dans la quête du maintien et pointe à la 15e place.