Incidents PFC-OL : pas de décision sur les sanctions avant début janvier

Vendredi, le match entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais a dû être définitivement arrêté après seulement 45 minutes et alors que le score était de 1-1 à la pause. De nouveaux incidents ont éclaté en tribunes entre supporters lyonnais et parisiens, entraînant notamment un envahissement de pelouse et des scènes de violence à bannir dans les stades. Alors que les Gones, déjà sanctionnés d'un retrait de point après les incidents en marge de l'Olympico contre l'OM, pourraient perdre ce 32e de finale de la Coupe de France sur tapis vert, la commission de discipline de la FFF va se réunir en urgence, probablement lundi. Avant de rendre sa décision pour la nouvelle année civile.

« La Commission de discipline de la Fédération Française de Football se réunira en urgence, en début de semaine prochaine, pour ouvrir l’instruction d’un dossier disciplinaire à la suite des graves incidents survenus lors du match Paris FC - Olympique Lyonnais organisé vendredi soir 17 décembre au stade Charléty, dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Les décisions disciplinaires seront prises la semaine suivante, avant les 16e de finale de la compétition (2 et 3 janvier 2022) », indique le communiqué de la 3F, publié ce samedi, au lendemain de ces nouveaux tristes événements.