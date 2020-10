Ligue des Champions : le gros coup de mou de Lucas Ocampos

Ce mercredi, le Stade Rennais se déplace en Espagne, en Andalousie plus précisément pour affronter le Sévilla FC. Les Bretons retrouveront un joueur qu'ils ont plutôt bien connu puisque Lucas Ocampos reste un joueur qui a fait la grande majorité de sa jeune carrière en France, à l'AS Monaco puis à l'Olympique de Marseille. Oui, mais voilà, s'il reste un danger, ce n'est pas l'Argentin qu'on a connu la saison passée.

Lors de l'année précédente, marquée par la crise liée au coronavirus, Lucas Ocampos, 26 ans, a disputé 44 rencontres sous les couleurs andalouses. Il a marqué à 17 reprises et donné 5 passes décisives, ce qui a fait de lui l'un des meilleurs joueurs de la saison, si ce n'est le meilleur, avec Ever Banega, depuis parti. Hargneux, dans tous les bons coups et diablement efficace, c'est la très bonne pioche de Monchi.

Des statistiques en chute libre

Pourtant, cette saison, il peine un peu. Ocampos n'a pas manqué un seul match de l'équipe coachée par Julen Lopetegui depuis janvier dernier, enchaînant les rencontres donc. Il semble un peu éreinté, comme s'il manquait d'essence. C'est relativement embêtant puisqu'il s'agit d'un joueur avec une grosse activité. Les chiffres parlent aussi cette saison. S'il s'est amélioré en passes (1,2 passe clé par match contre 0,7), il touche moins de ballons (39,6 contre 50,3 en moyenne).

Les statistiques offensives, elles, sont en baisse. Pour le moment, il n'a pas trouvé le chemin des filets alors que l'année passée il tournait à 0,4 but par match. Il tire aussi beaucoup moins avec 1,8 tentative (contre 2,1). Enfin, Ocampos est un dribbleur. L'année passée, sur 90 minutes, il avait une moyenne de 2,1 dribbles par rencontre alors que cette année il est en dessous de 1 (0,6). Ceci s'explique probablement par le fait qu'il mériterait un peu plus de repos. Mais cela reste compliqué pour Julen Lopetegui pour qui il reste un homme de base. Espérons pour les hommes de Julien Stéphan qu'il ne retrouve pas tout son peps ce mercredi soir...