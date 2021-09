Ukraine-France : Didier Deschamps relativise

La suite après cette publicité

Didier Deschamps est dans le dur. Après avoir échoué à l'Euro 2020, en se faisant sortir par la Suisse en huitième de finale, l'équipe de France n'arrive plus à gagner. Après la Bosnie mercredi (1-1), les Bleus ont à nouveau buté sur une solide équipe d'Ukraine ce samedi (1-1), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. La prestation des joueurs français laissent de nombreux observateurs sur leur faim. Mais DD a tenu à relativiser par rapport à la situation de sa sélection nationale, toujours leader de son groupe devant la Finlande avant un match capital mardi.

« C’était beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Il y a ce scénario en première où on peut ouvrir le score et dans la minute qui suit on est menés. Il y a eu une réaction ensuite. C’est bien quand on met plus d’intensité comme en deuxième mi-temps, même si les organismes sont très sollicités. L’enchaînement des matchs est difficile, mais ce n’est pas une excuse », a dans un premier temps analysé Deschamps au micro de M6, avant de poursuivre. « J'ai confiance en mes joueurs. Je ne fais pas des changements pour faire des changements. La situation n’est peut-être pas meilleure qu’avant le match mais elle est pas plus mauvaise non plus. On peut toujours faire mieux, mais on a joué contre un adversaire très groupé, un bloc très dense. Il faut toujours plus de justesse, de déplacements. On a eu le ballon, on s'est crée des occasions et on doit être capable de s'en crée encore plus. Mais évidemment, notre objectif était de prendre 3 points. »