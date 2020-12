L'Angleterre veut se débarrasser de Paul Pogba, la polémique João Félix enfle en Espagne

Pogba prend cher outre-Manche

En Angleterre, le derby de Manchester entre United et City n'a pas tenu toutes ses promesses. Les deux équipes se sont quittées sur un triste match nul (0-0). Et ce matin, un homme est la cible des critiques : Paul Pogba. Titulaire au coup d'envoi, le Français a semblé marqué par toutes les rumeurs autour de lui ces derniers jours. Alors que son agent, Mino Raiola, a déclaré qu'il était temps pour le milieu de terrain de quitter Manchester United, le Daily Star ne s'y trompe pas et estime que l'aventure mancunienne de Pogba est «terminée» ! Ce sont d'ailleurs les consultants anglais qui donnent leur avis sur une situation compliquée. Garry Neville, légende de MU, estime que «les Red Devils doivent se débarrasser de Pogba» dès le prochain mercato. Même son de cloche pour Roy Keane qui critique la prestation du Français : «il ne se donne même pas la peine de courir.» Des critiques acerbes qui font les gros titres outre-Manche. Pour le Daily Express, «la Juve doit bien rigoler» en voyant les prestations du champion du Monde 2018. La aussi, on ne se fait plus d'illusion et le quotidien indique que c'est «la fin de l'aventure : Paul Pogba va bientôt quitter United.» Les temps sont durs pour le Français !

Le Real régale, João Félix dans l'œil du cyclone

En Espagne, le Real Madrid a frappé un grand coup sur la Liga hier en s'imposant 2-0 face à l'Atlético de Madrid. Après une période de secousses ces dernières semaines, les Merengues reviennent fort et pour AS : ce Real «progresse en Liga.» «Une tête de Casemiro et un tir de Carvajal donnent la victoire à l'équipe de Zidane qui était bien supérieure.» Mais comme l'indique le quotidien madrilène, c'est aussi la sortie polémique de João Félix qui fait beaucoup de bruit ce matin. Le Portugais n'a pas apprécié de sortir à l'heure de jeu et l'a bien fait savoir. AS souligne que João Félix était «très fâché» au moment de son remplacement. De son côté Marca aussi met en avant la solide victoire des champions en titre en Liga qui posent leur candidature pour cette nouvelle édition. La Casa Blanca termine la semaine avec une troisième victoire dans la poche et la saison prend maintenant un nouveau tournant. Là aussi, la publication madrilène revient sur la sortie rageuse de João Félix où l'attaquant a tapé violemment le banc de touche pour montrer son mécontentement… D'ailleurs avec cette victoire du Real, c'est le Barça qui n'a plus le droit à l'erreur en championnat. Mundo Deportivo exhorte d'ailleurs les Blaugranas à «réagir dès maintenant !» Et cela commence ce soir avec la réception de Levante (21h, à suivre en direct sur notre site).

La bagarre fait rage en Ligue 1

En France, la victoire de l'Olympique de Marseille sur l'AS Monaco, hier (2-1) s'affiche en Une de La Provence ce matin où l'on considère que «cet OM en impose» ! Sérieux et appliqués, les Phocéens n'ont laissé aucune chance au club de la Principauté. «Grâce aux buts de Thauvin et Benedetto, les Olympiens ont décroché une sixième victoire d'affilée en championnat. Malgré deux matches de retard, ils prennent la place de dauphins des Parisiens.» Pour Monaco Matin, «l'ASM est à l'arrêt» avec cette nouvelle défaite. Un nouveau revers, après celui contre Lille la semaine dernière, et «les joueurs de Niko Kovac ne sont plus dans le top 5.» Le haut du classement en Ligue 1 justement se jouera peut-être ce soir avec le choc entre Le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais (21h, à suivre en direct sur notre site). Il y avait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu un tel suspense en France alors pour le journal L'Équipe, c'est «Full Contact» ce matin ! «La bagarre bat son plein en tête de la Ligue 1. L'OM enchaîne les victoires et revient à un point du PSG. L'OL quatrième à deux longueurs du leader parisien a aussi l'occasion ce soir de ralentir l'équipe de Thomas Tuchel.» D'ailleurs pour le quotidien local Le Progrès, les Lyonnais n'ont rien à perdre ce soir au Parc des Princes, mais plutôt «tout à gagner» ! «L’OL, qui reste sur une très belle série de 10 matches sans défaite, va tout faire pour perturber le PSG, et éventuellement lui passer devant.»